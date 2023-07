Sådan fungerer en VPN med Max

VPN står for virtuelt privat netværk. VPN'er er en rigtig god måde til både at kryptere dine data og skjule din placering på.

Med ExpressVPN har du adgang til serverplaceringer over hele verden! Det eneste, du skal gøre for at kunne streame hundredvis af HBO-titler, Discovery-programmer, Warner Brothers-indhold og meget mere, er at oprette en Max-konto. ExpressVPN supplerer oplevelsen med ubegrænset båndbredde, og du behøver aldrig at være bekymret for, om du bliver overvåget, eller om din aktivitet logges.

Derudover kan du faktisk opnå hurtigere streaming på netværk med begrænsninger fra internetudbyderen!

Lær mere om, hvordan en VPN kan øge hastigheden på din videostreaming.