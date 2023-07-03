Как VPN работает с Max

VPN (от англ. virtual private network, виртуальная частная сеть) — это отличный способ зашифровать свой трафик и скрыть местоположение одновременно.

С ExpressVPN вы получите доступ к локациям VPN-серверов по всему миру! После вам останется лишь оформить подписку на Max, чтобы открыть для себя сотни передач из каталогов HBO, Discovery, Warner Brothers и не только. ExpressVPN предлагает подключения с неограниченной пропускной способностью, и вам не придется переживать из-за того, что посторонние могут отслеживать ваш трафик.

Если же ваш провайдер ограничивает скорость передачи данных, мы готовы помочь вам решить эту проблему!

Узнайте, как подключение к VPN позволит повысить скорость загрузки потокового контента.