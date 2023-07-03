Как смотреть Max с VPN
Оформите подписку на Max VPN и смотрите в HD и на отличной скорости любимые сериалы HBO (например, «Дом Дракона»), новейшие блокбастеры от Warner Bros, самые популярные реалити-шоу от Discovery и многое другое!
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Шаг 3
Авторизуйтесь в Max и смотрите свои любимые фильмы и сериалы.
Что можно посмотреть на Max
Max открывает доступ к различным фильмам и сериалам Warner Bros и Discovery Inc, транслирующимся на различных каналах*, в том числе:
Max (оригинальные передачи)
HBO
DC
Wizarding World
Cartoon Network
Studio Ghibli
TLC
HGTV
Discovery Channel
Food Network
Animal Planet
ID
*Доступность канала может зависеть от конкретного региона.
Как VPN работает с Max
VPN (от англ. virtual private network, виртуальная частная сеть) — это отличный способ зашифровать свой трафик и скрыть местоположение одновременно.
С ExpressVPN вы получите доступ к локациям VPN-серверов по всему миру! После вам останется лишь оформить подписку на Max, чтобы открыть для себя сотни передач из каталогов HBO, Discovery, Warner Brothers и не только. ExpressVPN предлагает подключения с неограниченной пропускной способностью, и вам не придется переживать из-за того, что посторонние могут отслеживать ваш трафик.
Если же ваш провайдер ограничивает скорость передачи данных, мы готовы помочь вам решить эту проблему!
Узнайте, как подключение к VPN позволит повысить скорость загрузки потокового контента.
ЧаВо: смотрите Max с VPN
Что такое Max?
Max — это название нового сервиса, образованного в результате слияния HBO Max и Discovery Plus. В этом новом онлайн-кинотеатре вы найдете фильмы и сериалы HBO, а также доступный на Discovery контент. В общей сложности вы получите доступ к более чем 15 000 передач, что делает каталог контента Max крупнейшим в своем роде.
Вот всё, что нужно знать про Max, в том числе о его доступности и тарифах.
Max — это то же самое, что и HBO Max?
Почти. Контент Max — это контент HBO Max и Discovery Plus; здесь собраны все передачи, доступные на HBO Max, а также ряд передач из каталогов Discovery, HGTV, TLC и не только.
По сути, Max пришел на смену HBO Max, а вот Discovery Plus продолжает работу в качестве отдельного сервиса, где доступен эксклюзивный для Discovery контент, причем еще и по старой (более низкой) цене.
Будет ли Max бесплатно доступен подписчикам HBO?
Если ваша подписка на HBO оформлена через провайдера платных телеуслуг, вы получите бесплатный доступ к Max.
Какие каналы доступны на Max?
Max открывает доступ ко всем знакомым вам фильмам и сериалам из каталога HBO Max. Это значит, что вы сможете смотреть все, что было связано с HBO, DC, Wizarding World и Cartoon Network. Передачи из каталога Discovery Plus также будут доступны для пользователей Max, в том числе многие популярные реалити-шоу.
Почему HBO Max заменили на Max?
Max позиционирует себя как более устойчивый и независимый сервис, где доступны передачи из каталогов HBO Max и Discovery. Избавившись в названии от упоминания HBO и открыв доступ к семейным передачам и реалити-шоу, команда Max надеется самым существенным образом расширить свою аудиторию за счет зрителей всех возрастов.
Когда запустится Max?
Сервис Max был запущен 23 мая 2023 года в США, до конца следующего года ожидается запуск в других регионах мира. Глобальный охват сервис надеется установить к концу 2024 года.
Вот примерные даты начала работы Max в разных регионах:
США: 23 мая 2023;
Латинская Америка: 2023;
Европа: 2024;
Азия: 2024.
Можно ли смотреть Max бесплатно?
Нет, для доступа к Max нужно будет оформить подписку, стоимость которой начинается от 10 долл. США в месяц. Бесплатный пробный период не предусмотрен, но для тех, кто оформил подписку на HBO через платный сервис телеуслуг, доступ к Max будет бесплатным.
Что еще может ExpressVPN?
ExpressVPN также открывает доступ к таким популярным онлайн-кинотеатрам, как Netflix, Disney+, Hulu, HBO и BBC iPlayer. В странах со строгой онлайн-цензурой вы можете использовать наш VPN-сервис для доступа к таким сайтам, как YouTube и Google. Кроме того, VPN — это самый быстрый и удобный способ начать работать онлайн приватно и под надежной защитой.
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