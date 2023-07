Como uma VPN funciona com a Max

VPN quer dizer rede privada virtual. As VPNs são uma ótima forma de criptografar seus dados e ocultar sua localização.

Com a ExpressVPN, você terá acesso a localizações de servidor no mundo todo! Basta se inscrever para uma conta Max para assistir a centenas de títulos da HBO, programas da Discovery, sucessos de bilheteria da Warner Brothers e muito mais. A ExpressVPN complementa a experiência com largura de banda ilimitada e com o fato de que você não vai mais precisar se preocupar com monitoramento ou registros de atividade.

Você até mesmo pode obter transmissões mais rápidas redes de provedores que limitam a largura de banda!

Saiba mais sobre como uma VPN pode melhorar a velocidade das suas transmissões de vídeo.