Oyun için ExpressVPN nasıl kullanılır

ExpressVPN, Windows, Android , Mac ve iOS gibi birçok platformda oyun deneyiminizi arttıracak kullanımı kolay uygulamalar sunmaktadır. Ya da, doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahil olmak üzere ağınızdaki her cihazı güvenli hâle getirmenizi sağlayan yönlendiriciler için uygun ExpressVPN uygulamasını deneyebilirsiniz.

Eğer, canlı veya ısmarlama video için bir oyun konsolu kullanıyorsanız, ExpressVPN'in, MediaStreamer hizmeti, ara belleğe alma ihtiyacı duymadan, istediğiniz şeyin kilidini açmanıza yardım edecek, fakat gizlilik gibi VPN'in diğer faydalarını sunmayacaktır.

En popüler oyunların hepsinde VPN kullanın

DDoS saldırılarından sizi koruyan ExpressVPN, favori oyunlarınızdan daha az pingle daha çok keyif almanızın önünü açıyor. ExpressVPN, bilgisayarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve (uygulama yönlendiricisi kullanırsanız) oyun konsollarında çalışır. Dolayısıyla herhangi bir cihazda Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG oynarken VPN kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

VPN pingi nasıl azaltır?

Oyun sunucusu ve konumunuz arasındaki kısa bağlantı rotaları sayesinde, kasma ve toplam gecikme azalır. Böylece, oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasındaki veri paketleri daha hızlı hareket eder ve sonuç olarak oyunda yaptığınız hareketlerde meydana gelebilecek, gözle görülür herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırır - ve size avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu verecektir.