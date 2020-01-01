Oyun için
en iyi VPN
Oyun oynarken, ping süresini nasıl azaltırsınız? ExpressVPN kullanabilirsiniz, böylece aşağıdaki avantajlardan faydalanarak oyun deneyiminizi arttıracaksınız:
- En düşük fiyatlarla yeni oyunlar edinin
- Sınırlı haritaları ve skinleri açın
- DDos saldırılarına karşı korunun
- Risksiz VPN ile özgür ve güvenli bir oyun deneyimi yakalayın
Online oyun için 3 adımda VPN edinin
1. Adım
Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Dünya çapında 160 sunucu konumundan birine bağlanın.
3. Adım
Favori oyunlarınızı güvenli bir şekilde, daha az kısıtlamayla oynayın.
Oyun için ExpressVPN nasıl kullanılır
ExpressVPN, Windows, Android , Mac ve iOS gibi birçok platformda oyun deneyiminizi arttıracak kullanımı kolay uygulamalar sunmaktadır. Ya da, doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahil olmak üzere ağınızdaki her cihazı güvenli hâle getirmenizi sağlayan yönlendiriciler için uygun ExpressVPN uygulamasını deneyebilirsiniz.
Eğer, canlı veya ısmarlama video için bir oyun konsolu kullanıyorsanız, ExpressVPN'in, MediaStreamer hizmeti, ara belleğe alma ihtiyacı duymadan, istediğiniz şeyin kilidini açmanıza yardım edecek, fakat gizlilik gibi VPN'in diğer faydalarını sunmayacaktır.
En popüler oyunların hepsinde VPN kullanın
DDoS saldırılarından sizi koruyan ExpressVPN, favori oyunlarınızdan daha az pingle daha çok keyif almanızın önünü açıyor. ExpressVPN, bilgisayarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve (uygulama yönlendiricisi kullanırsanız) oyun konsollarında çalışır. Dolayısıyla herhangi bir cihazda Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG oynarken VPN kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur.
VPN pingi nasıl azaltır?
Oyun sunucusu ve konumunuz arasındaki kısa bağlantı rotaları sayesinde, kasma ve toplam gecikme azalır. Böylece, oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasındaki veri paketleri daha hızlı hareket eder ve sonuç olarak oyunda yaptığınız hareketlerde meydana gelebilecek, gözle görülür herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırır - ve size avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu verecektir.ExpressVPN Edinin
ExpressVPN'in çevrimiçi oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden
Ultra yüksek hız
ExpressVPN ile sınırsız premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu ile ping süresini ve genel gecikmeyi azaltın.
En düşük oyun fiyatları
Oyun fiyatları bölgeye göre değişmektedir. IP adresinizi ve konumunuzu değiştirerek popüler çevrimiçi oyunlarda en düşük fiyatları bulun.
DDos saldırılarına karşı koruma
Oyun bağlantınızı, gerçek IP adresinizi maskeleyerek DDoS saldırılarından koruyun. Ayrıca ExpressVPN 256-bit AES, DNS/IPv6 sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Çevrimiçi oyunlara engeli kaldırın
Yeni oyunlara ve sınırlı haritalara erken çıkış tarihleri bulunan ülkelerden erişerek ilk siz sahip olun. Eğer herhangi bir oyun bulunduğunuz yerde engelli ise bu engeli kaldırın. Minecraft'i seviyor musunuz? En iyi Minecraft VPN'i hakkında daha fazlasını okuyun.
Tüm cihazlarda kullanılabilir
PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefonda oyun oynamayı tercih ediyorsanız, ExpressVPN size evde veya hareket hâlinde hızlı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunar.
Arkadaşlarınızla oynayın
Dünyanın her yerindeki arkadaşlarınız ile oyun oynamak için kolay bir şekilde bölgenizi değiştirin. Aynı anda beş bağlantıya sahip olabilirsiniz, yani, siz oyun oynarken, evinizdeki diğer cihazlarda başka ülkelerden videolar izleyebilirsiniz .
Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor
@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!
Benim için iyi çalışan ilk #vpn
Oo yee. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse fark yok.
Oyun için risksiz VPN'i deneyin
ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden yararlanın:
Herhangi bir nedenden dolayı ExpressVPN'i kullanmaktan memnun kalmazsanız, 30
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