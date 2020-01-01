Oyun için
en iyi VPN

Oyun oynarken, ping süresini nasıl azaltırsınız? ExpressVPN kullanabilirsiniz, böylece aşağıdaki avantajlardan faydalanarak oyun deneyiminizi arttıracaksınız:

  • En düşük fiyatlarla yeni oyunlar edinin
  • Sınırlı haritaları ve skinleri açın
  • DDos saldırılarına karşı korunun
  • Risksiz VPN ile özgür ve güvenli bir oyun deneyimi yakalayın

ExpressVPN Edinin

Online oyun için 3 adımda VPN edinin

1. Adım

Alevler içinde ExpressVPN sipariş butonu

Süper hızlı hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

Dünya üzerine ExpressVPN logosu yerleştirmek

Dünya çapında 160 sunucu konumundan birine bağlanın.

3. Adım

Bilgisayar ekranında Fortnite

Favori oyunlarınızı güvenli bir şekilde, daha az kısıtlamayla oynayın.

ExpressVPN Edinin
Bazıları, evinde oyun konsoluyla PUBG oynuyor.

Oyun için ExpressVPN nasıl kullanılır

ExpressVPN, Windows, Android , Mac ve iOS gibi birçok platformda oyun deneyiminizi arttıracak kullanımı kolay uygulamalar sunmaktadır. Ya da, doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahil olmak üzere ağınızdaki her cihazı güvenli hâle getirmenizi sağlayan yönlendiriciler için uygun ExpressVPN uygulamasını deneyebilirsiniz.

Eğer, canlı veya ısmarlama video için bir oyun konsolu kullanıyorsanız, ExpressVPN'in, MediaStreamer hizmeti, ara belleğe alma ihtiyacı duymadan, istediğiniz şeyin kilidini açmanıza yardım edecek, fakat gizlilik gibi VPN'in diğer faydalarını sunmayacaktır.

Birisi, telefonda Mobile Legends: Bang Bang oynuyor.

En popüler oyunların hepsinde VPN kullanın

DDoS saldırılarından sizi koruyan ExpressVPN, favori oyunlarınızdan daha az pingle daha çok keyif almanızın önünü açıyor. ExpressVPN, bilgisayarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve (uygulama yönlendiricisi kullanırsanız) oyun konsollarında çalışır. Dolayısıyla herhangi bir cihazda Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG oynarken VPN kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

VPN pingi nasıl azaltır?

Oyun sunucusu ve konumunuz arasındaki kısa bağlantı rotaları sayesinde, kasma ve toplam gecikme azalır. Böylece, oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasındaki veri paketleri daha hızlı hareket eder ve sonuç olarak oyunda yaptığınız hareketlerde meydana gelebilecek, gözle görülür herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırır - ve size avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu verecektir.

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ExpressVPN'in çevrimiçi oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden

En hızlı VPN

Ultra yüksek hız

ExpressVPN ile sınırsız premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu ile ping süresini ve genel gecikmeyi azaltın.

Oyunlarda indirimli fiyatlar

En düşük oyun fiyatları

Oyun fiyatları bölgeye göre değişmektedir. IP adresinizi ve konumunuzu değiştirerek popüler çevrimiçi oyunlarda en düşük fiyatları bulun.

DDoS saldırılarına karşı korunarak oyun oynayın

DDos saldırılarına karşı koruma

Oyun bağlantınızı, gerçek IP adresinizi maskeleyerek DDoS saldırılarından koruyun. Ayrıca ExpressVPN 256-bit AES, DNS/IPv6 sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

Çevrimiçi oyunlara engeli kaldırın

Çevrimiçi oyunlara engeli kaldırın

Yeni oyunlara ve sınırlı haritalara erken çıkış tarihleri bulunan ülkelerden erişerek ilk siz sahip olun. Eğer herhangi bir oyun bulunduğunuz yerde engelli ise bu engeli kaldırın. Minecraft'i seviyor musunuz? En iyi Minecraft VPN'i hakkında daha fazlasını okuyun.

ExpressVPN tüm cihazlarda kullanılabilir

Tüm cihazlarda kullanılabilir

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefonda oyun oynamayı tercih ediyorsanız, ExpressVPN size evde veya hareket hâlinde hızlı ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunar.

Dünyanının çeşitli yerlerinde arkadaşlarınızla oynayın

Arkadaşlarınızla oynayın

Dünyanın her yerindeki arkadaşlarınız ile oyun oynamak için kolay bir şekilde bölgenizi değiştirin. Aynı anda beş bağlantıya sahip olabilirsiniz, yani, siz oyun oynarken, evinizdeki diğer cihazlarda başka ülkelerden videolar izleyebilirsiniz .

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Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor

@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!

Nickolas avatar
Nickolas Nj edmunds

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!
Benim için iyi çalışan ilk #vpn

Pathway avatar
Pathway Mind

Oo yee. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse fark yok.

Sky masters avatar
Sky 🇺🇸 🇲🇽

Şuralarda belirtildiği üzere, Dünyanın önde gelen VPN sağlayıcısı:

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Herhangi bir nedenden dolayı ExpressVPN'i kullanmaktan memnun kalmazsanız, 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve sorgusuz sualsiz paranızın tamamını geri alın.

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