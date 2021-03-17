Bu rehber, ExpressVPN uygulamasına bağlandığınızda yavaş internet sorunlarını nasıl çözeceğinizi gösterir.
Farklı çevrimiçi kullanım durumları, farklı internet hızları ve bant genişlikleri gerektirir. Genel olarak konuşursak, web’de gezinme veya e-posta yalnızca 5 ila 10 Mbps (megabit/saniye) gerektirir. Video izleme, çevrimiçi oyun ve indirme işlemleri, video türüne ve aynı ağa bağlı cihaz sayısına bağlı olarak daha yüksek internet hızları gerektirir.
|Çevrimiçi kullanım
|Kabul edilebilir internet hızları
|HD (high-definition) video, çevrimiçi oyun, indirme, aynı ağda yalnızca birkaç cihaz
|10 ila 25 Mbps
|Full HD (high-definition) video, çevrimiçi oyun, indirme, aynı ağda birçok cihaz
|25 ila 40 Mbps
|Ultra HD (high-definition) video, çevrimiçi oyun, indirme, aynı ağda çok sayıda cihaz
|40 ve üzeri Mbps
İnternet hızınız yavaşsa veya beklentilerinizi karşılamıyorsa bunun nedeni şunlar olabilir:
- Seçtiğiniz VPN sunucusu konumu, fiziksel konumunuzdan uzak
- VPN ve internet servis sağlayıcınız arasında optimal olmayan ara bağlantı
- Bulunduğunuz yerde yavaş internet bağlantı hızı
- İnternet bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)
- Cihazınızın türü (ör. mobil ve dizüstü bilgisayar) ve işlemci gücü
Sorun giderme adımları
Hız sorununuzu çözmek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.
- ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
- Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
- VPN protokolünüzü değiştirin
- ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin
ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.
ExpressVPN uygulamanızı kurun:
- Windows için kurulum yönergeleri
- Mac için kurulum yönergeleri
- iOS için kurulum yönergeleri
- Linux için kurulum yönergeleri
- Yönlendiriciler için kurulum yönergeleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Önerilen sunucu konumu listesinde farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
ExpressVPN uygulamanız için farklı bir sunucu konumuna bağlanın:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- Yönlendiriciler için ExpressVPN
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlandıktan sonra internet hızınızın daha hızlı olduğunu fark ederseniz daha önce bağlanmaya çalıştığınız sunucu konumunda geçici bir sorun olabilir. Sorunla ilgili olarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin ve bu sırada diğer VPN sunucusu konumlarını kullanın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. VPN protokolünüzü değiştirin
VPN protokolleri, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.
ExpressVPN, en iyi deneyim için, varsayılan olarak seçili olan Otomatik protokol seçeneğinin kullanılmasını önerir.
Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız diğer protokolleri aşağıdaki sırayla deneyin (varsa):
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
ExpressVPN uygulamanız için protokol nasıl değiştirilir:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- Yönlendiriciler için ExpressVPN
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin
Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağmen internet hızınız hâlâ yavaşsa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Sorununuzun nedenini ortaya çıkarabilecek tanı bilgilerinizi de ExpressVPN uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. ExpressVPN Destek Ekibi, bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.
- > Yardım & Destek > Hata Bilgileri‘ne tıklayın.
- Destek ile İletişime Geçin‘e tıklayın.
- Metin kutusunda, yaşadığınız sorun hakkında bilgi verin.
- Son bağlantı hatalarıyla ilgili ayrıntıları ekle veya Hata bilgilerini ekle seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin
- Destek’e Gönder‘e tıklayın.
- ExpressVPN Destek Ekibinden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.
- Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun.
- Metin kutusunda, yaşadığınız sorun hakkında bilgi verin.
- Hata bilgilerini ekle‘i açın.
- simgesine dokunun.
- ExpressVPN Destek Ekibinden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.
- Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun.
- Metin kutusunda, yaşadığınız sorun hakkında bilgi verin.
- Hata bilgilerini ekle‘i açın.
- Gönder‘e dokunun.
- ExpressVPN Destek Ekibinden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.
- Terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın:
expressvpn diagnostic
- Tanı bilgilerini kopyalayın.
- Bilgileri ExpressVPN Destek Sohbeti‘ne yapıştırın.
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın.
- Yardım ve Destek > Hata Bilgileri‘ni seçin.
- Tüm Kayıtları İndir‘i seçin.
- Tanı bilgilerini ExpressVPN Destek Sohbeti‘nde gönderin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.