Önemli: İnternet sansürünün yüksek düzeyde olduğu bir ülkede bulunuyorsanız ExpressVPN manuel yapılandırmalarını kullanıyorsanız optimize edilmiş performans için ExpressVPN uygulamasını kullanmaya geçmenizi öneririz.

Bu rehber, ExpressVPN uygulamasına bağlandığınızda yavaş internet sorunlarını nasıl çözeceğinizi gösterir.

Farklı çevrimiçi kullanım durumları, farklı internet hızları ve bant genişlikleri gerektirir. Genel olarak konuşursak, web’de gezinme veya e-posta yalnızca 5 ila 10 Mbps (megabit/saniye) gerektirir. Video izleme, çevrimiçi oyun ve indirme işlemleri, video türüne ve aynı ağa bağlı cihaz sayısına bağlı olarak daha yüksek internet hızları gerektirir.

Çevrimiçi kullanım Kabul edilebilir internet hızları HD (high-definition) video, çevrimiçi oyun, indirme, aynı ağda yalnızca birkaç cihaz 10 ila 25 Mbps Full HD (high-definition) video, çevrimiçi oyun, indirme, aynı ağda birçok cihaz 25 ila 40 Mbps Ultra HD (high-definition) video, çevrimiçi oyun, indirme, aynı ağda çok sayıda cihaz 40 ve üzeri Mbps

İnternet hızınız yavaşsa veya beklentilerinizi karşılamıyorsa bunun nedeni şunlar olabilir:

Seçtiğiniz VPN sunucusu konumu, fiziksel konumunuzdan uzak

VPN ve internet servis sağlayıcınız arasında optimal olmayan ara bağlantı

Bulunduğunuz yerde yavaş internet bağlantı hızı

İnternet bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)

Cihazınızın türü (ör. mobil ve dizüstü bilgisayar) ve işlemci gücü

Sorun giderme adımları

Hız sorununuzu çözmek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

ExpressVPN uygulamasının en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Değilse cihazınız için en yeni uygulama versiyonunu indirin.

ExpressVPN uygulamanızı kurun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Önerilen sunucu konumu listesinde farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

ExpressVPN uygulamanız için farklı bir sunucu konumuna bağlanın:

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlandıktan sonra internet hızınızın daha hızlı olduğunu fark ederseniz daha önce bağlanmaya çalıştığınız sunucu konumunda geçici bir sorun olabilir. Sorunla ilgili olarak ve bu sırada diğer VPN sunucusu konumlarını kullanın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri, cihazınızın VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.

ExpressVPN, en iyi deneyim için, varsayılan olarak seçili olan Otomatik protokol seçeneğinin kullanılmasını önerir.

Otomatik protokol ile ExpressVPN’e bağlanamıyorsanız diğer protokolleri aşağıdaki sırayla deneyin (varsa):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

ExpressVPN uygulamanız için protokol nasıl değiştirilir:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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4. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağmen internet hızınız hâlâ yavaşsa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Sorununuzun nedenini ortaya çıkarabilecek tanı bilgilerinizi de ExpressVPN uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. ExpressVPN Destek Ekibi, bilgilerinizi aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.

Windows veya Mac

> Yardım & Destek > Hata Bilgileri‘ne tıklayın. Destek ile İletişime Geçin‘e tıklayın. Metin kutusunda, yaşadığınız sorun hakkında bilgi verin. Son bağlantı hatalarıyla ilgili ayrıntıları ekle veya Hata bilgilerini ekle seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin Destek’e Gönder‘e tıklayın. ExpressVPN Destek Ekibinden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.

Android

Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun. Metin kutusunda, yaşadığınız sorun hakkında bilgi verin. Hata bilgilerini ekle‘i açın. simgesine dokunun. ExpressVPN Destek Ekibinden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.

iOS

Yardım > Bize e-posta gönderin‘e dokunun. Metin kutusunda, yaşadığınız sorun hakkında bilgi verin. Hata bilgilerini ekle‘i açın. Gönder‘e dokunun. ExpressVPN Destek Ekibinden e-posta yoluyla bir yanıt bekleyin.

Linux

Terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın: expressvpn diagnostic Tanı bilgilerini kopyalayın. Bilgileri ExpressVPN Destek Sohbeti‘ne yapıştırın.

Yönlendiriciler

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın. Yardım ve Destek > Hata Bilgileri‘ni seçin. Tüm Kayıtları İndir‘i seçin. Tanı bilgilerini ExpressVPN Destek Sohbeti‘nde gönderin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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