Важно! Если вы находитесь в стране со строгой интернет-цензурой, . Если вы вручную настроили приложение ExpressVPN, советуем изменить настройки для наилучшей производительности.

Из этого руководства вы узнаете, как решить проблему медленного интернет-соединения при подключении к серверу ExpressVPN.

В зависимости от того, что вы собираетесь делать онлайн, вам потребуется разная скорость подключения и разная пропускная способность. В целом, если вам нужен только доступ к сайтам или электронной почте, то хватит скорости от 5 до 10 Мб/с (мегабит в секунду). Просмотр потоковых трансляций, онлайн-гейминг, загрузка файлов и другие аналогичные занятия требуют более высокой скорости интернет-соединения — все зависит от типа потоковых трансляций и количества устройств, подключенных к одной и той же сети.

Онлайн-занятие Достаточная скорость интернет-соединения Просмотр потоковых видео в формате HD, онлайн-гейминг, загрузка файлов (несколько устройств в одной сети) от 10 до 25 Мб/с Просмотр потоковых видео в формате Full HD, онлайн-гейминг, загрузка файлов (много устройств в одной сети) от 25 до 40 Мб/с Просмотр потоковых видео в формате Ultra HD, онлайн-гейминг, загрузка файлов (много устройств в одной сети) от 40 Мб/с и выше

Если скорость вашего интернет-соединения низкая или не соответствует вашим ожиданиям, причиной может быть:

Выбранная локация VPN-сервера слишком далеко от вашего настоящего местоположения.

Слабое межсетевое взаимодействие между VPN-сетью и сетью вашего интернет-провайдера.

Низкая скорость интернет-соединения в вашей локации.

Вид вашего интернет-соединения — проводное соединение более надежное, чем беспроводное.

Вид вашего устройства (например, мобильное устройство или ноутбук) и его вычислительная мощность.

Шаги по устранению проблем

Следуйте приведенной ниже инструкции по устранению проблем со скоростью соединения. После каждого выполненного шага стоит проверить, решилась ли проблема. Если проблема решена, дальнейшие шаги выполнять не требуется.

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, используете ли вы последнюю версию приложения ExpressVPN. Если нет, то загрузите последнюю версию.

Установите приложение ExpressVPN:

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2. Подключитесь к другой локации VPN-серверов

Подключитесь к другой локации VPN-серверов из списка Рекомендуемые.

Как подключиться к другой серверной локации в…

Если вы заметили, что ваше интернет-соединение стало быстрее после того, как вы подключились к другой локации VPN-серверов, то, возможно, на предыдущем сервере возникли временные неполадки. о возникшей проблеме, а в это время воспользуйтесь VPN-сервером в другой локации.

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3. Поменяйте свой VPN-протокол

VPN-протоколы — это наборы правил, по которым ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для наилучшей работы ExpressVPN рекомендует использовать автоматический выбор протокола — именно этот вариант активен в приложении по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к сети ExpressVPN при помощи автоматического выбора протокола, попробуйте другие протоколы в следующем порядке (если они доступны):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Как поменять протокол в…

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4. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы уже попробовали все вышеописанные шаги, но ваше интернет-соединение все еще медленное, .

Также вы можете предоставить специалистам свою диагностическую информацию, которая может указывать на причину проблемы, через приложение ExpressVPN. После получения вашей информации представители службы поддержки ExpressVPN свяжутся с вами.

Windows и Mac

Нажмите на > Справка и поддержка > Диагностическая информация. Нажмите на Связаться с нами. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись. Поставьте галочку напротив пункта Включить данные о недавних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию. Нажмите на Отправить. Дождитесь ответа по электронной почте от службы поддержки ExpressVPN.

Android

Нажмите на Справка > Написать нам. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись. Активируйте ползунок Включить сбор диагностических данных. Нажмите на . Дождитесь ответа по электронной почте от службы поддержки ExpressVPN.

iOS

Нажмите Справка > Написать нам. В текстовом поле опишите проблему, с которой вы столкнулись. Активируйте ползунок Включить сбор диагностических данных. Нажмите на Отправить. Дождитесь ответа по электронной почте от службы поддержки ExpressVPN.

Linux

В Терминале запустите следующую команду: expressvpn diagnostic Скопируйте диагностическую информацию. Вставьте диагностическую информацию в .

Роутеры

Зайдите в панель управления своего роутера с установленным ExpressVPN. Выберите Справка и поддержка > Диагностическая информация. Выберите Загрузить все журналы. Отправьте диагностическую информацию .

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