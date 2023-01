Como assistir Great British Bake Off online grátis

Os espectadores do Reino Unido podem assistir GBBO diretamente do site do Channel 4, All4. Basta visitar a página do programa no site do Channel 4 e clicar para reproduzir cada um dos episódios (embora possa parecer confuso, a última temporada possui o título "Series 6" no site). É totalmente gratuito asssitir, se você não se importar com alguns anúncios publicitários, ou você pode optar pela versão paga, que vem com uma avaliação gratuita de 14 dias. Você vai precisar se registrar em uma conta e fornecer um código postal válido do Reino Unido (p. ex. LL32 8PR, NN3 2BZ).