Wie der Name schon verrät, ist Great British Bake Off (in den USA auch als Bake Off, GBBO oder Great British Baking Show bekannt) ein im Fernsehen übertragener Backwettbewerb, bei dem Hobbybäcker um den Titel "UK's Best Amateur Baker" kämpfen. Im Laufe der Staffel stellen sich die GBBO-Kandidaten verschiedenen Backherausforderungen, die im Laufe der Wochen immer schwieriger werden. In den neueren Staffeln gibt es zwar nicht mehr so viele Doppeldeutigkeiten wie in den vergangenen Jahren, aber Bake Off lässt es sich nicht nehmen, ein paar Gebäckwitze zu machen!