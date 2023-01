Great British Bake Off (ou Bake Off, ou BGGO) se traduit en français par "le grand concours de pâtisserie britannique". Comme son nom l'indique, il s'agit d'un concours de pâtisserie diffusé à la télévision où des pâtissiers amateurs se mettent en compétition pour le titre de meilleur pâtissier amateur du Royaume-Uni. À travers la saison, les compétiteurs de BGGO font face à différents défis qui deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure des semaines. Bien que les saisons les plus récentes n'aient pas autant de mots à double sens comme dans les saisons précédentes, Bake Off ne manque jamais de saupoudrer quelques jeux de mots sur la pâtisserie dans le mélange !