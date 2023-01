Le star di Bake Off provengono da una vasta gamma di background e il gruppo di quest'anno non ha fatto eccezione. Ecco una rapida panoramica sui 12 pasticceri amatoriali:

• Abdul, 29 anni, ingegnere elettronico di Londra. Cresciuto in Arabia Saudita, Abdul ha un debole per la salsa, lo spazio e le spezie. Il suo modo di pensare tecnico e preciso gli torna utile anche quando deve mischiare gli ingredienti per i suoi dolci. Il matcha è tra i suoi gusti preferiti di tè.

• Carole, 59 anni, cassiera in un supermercato del Dorset. L'appassionata di orticoltura Carole conduce il segmento "Compost Carole" in un programma radiofonico locale e la sua passione per il giardinaggio si riflette nei suoi vivaci dolci britannici. Sapori preferiti: fruttato e incisivo.

• Dawn, 60 anni, IT manager dal Bedfordshire. Nonna di quattro nipoti, Dawn è una creativa nel cuore che sfoggia con orgoglio una meticolosa attenzione ai dettagli con intricati dolci. I suoi gusti preferiti sono limone, caramello salato e qualsiasi cosa a base di nocciola.

• James, 25 anni, scienziato nucleare della Cumbria. Anche se "Horror" e "pasticceria" potrebbero sembrare uno strano mix, James riesce ad unirli nel suo caratteristico stile "horror a misura di bambino". Sapori preferiti: qualsiasi prodotto autunnale (tipo spezie miste e mele).

• Janusz, 34 anni, assistente personale del preside. Originario della Polonia, Janusz ama incorporare ingredienti polacchi nella cucina britannica, con uno stile "da cartone animato". Gusti preferiti: Zenzero e cioccolato.

• Kevin, 33 anni, insegnante di musica del Lanarkshire. Kevin ha iniziato a realizzare torte all'età di 17 anni. La sua filosofia in cucina: utilizzare ingredienti stagionali di alta qualità e concentrarsi sulla raffinatezza tecnica. Adora usare frutta, erbe, noci e spezie in combinazioni interessanti.

• Maisam, 18 anni, studentessa e commessa di Manchester. Questa ambiziosa pasticciera proviene dalla Libia e si cimenta con dolci e torte da quando aveva 13 anni. Maisam utilizza molti ingredienti mediterranei nelle sue ricette, come olive e semi di sesamo.

• Maxy, 29 anni, assistente architettonico di Londra. Attenzione alla svedese Maxy, dotata di un forte senso artistico, a cui attinge continuamente per creare bellissimi dolci. I suoi ingredienti preferiti sono fortemente influenzati dalla sua origine scandinava: cardamomo, zafferano e cannella.

• Rebs, 23 anni, studentessa di master della contea di Antrim nell'Irlanda del Nord . Rebs è cresciuta circondata dai dolci, mentre aiutava la madre in cucina o mentre assaggiava le squisite meringhe al limone di sua nonna. Ama cucinare con ingredienti mediorientali; un richiamo alle origini turche del suo fidanzato Jack.

• Sandro, 30 anni, babysitter di Londra. Sandro ha iniziato a sfornare dolci quando aveva 21 anni come forma di terapia dopo la morte di suo padre. Sebbene sia dovuto fuggire dalla guerra in Angola con sua madre quando aveva due anni, Sandro è orgoglioso delle sue origini e utilizza ottimi ingredienti di ispirazione angolana nelle sue creazioni.

• Syabira, 32 anni, ricercatore cardiovascolare associato di Londra. Syabira ha iniziato a fare dolci dopo aver preparato una torta che le ricordava le prelibatezze del suo paese d'origine, la Malesia. Adora proporre colpi di scena malesi in salsa britannica.



• Will, 45 anni, ex direttore di organizzazioni benefiche di Londra. Il viaggio di questo pasticciere è iniziato presto; a soli due anni, Will stava già aiutando sua madre a trasformare i ritagli di pasticceria in crostate di marmellata. Ama la paprika, il caramello salato e usare il lievito nei suoi dolci.