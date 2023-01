Bake Off-stjernerne kommer fra en bred vifte af baggrunde, og dette års udvalg er ingen undtagelse. Her er et hurtigt overblik over de 12 bagere:

Abdul, 29, elektronikingeniør fra London – Abdul er opvokset i Saudi-Arabien og har en forkærlighed for salsadans, rummet og krydderier. Hans tekniske tænkningspræcision hjælper ham også godt i bagekemien, og matcha er blandt hans foretrukne smagsvarianter.

Carole, 59, supermarkedsassistent fra Dorset – haveentusiasten Carole er vært for segmentet "Compost Carole" på et lokalt radioprogram, og hendes passion for havearbejde afspejles i hendes farverige britiske bagværk. Foretrukne smage: Frugtagtig og frisk.

Dawn, 60, it-chef fra Bedfordshire – Dawn er bedstemor/stedbedstemor til fire, og hun er en kreativ person, der har en passion for detaljer i indviklede bagværk. Hendes yndlingssmage er citron, saltkaramel og alt, der smager nøddeagtigt.

James, 25, atomforsker fra Cumbria – "horror" og "bagning" kan virke som en mærkelig blanding, men James får det til at fungere med sin "børnevenlige horrorstil". Foretrukne smage: Alt, der smager af efterår (tænk blandede krydderier og æbler).

Janusz, 34, personlig assistent til rektor – Janusz, der oprindeligt er fra Polen, elsker at indarbejde polske ingredienser i det britiske køkken og har en "tegneserie-lignende" og "lejragtig" bagestil. Foretrukne smage: Ingefær og chokolade.

Kevin, 33, musiklærer fra Lanarkshire – Kevin begyndte først at bage i en alder af 17 år. Hans køkkenetos: Brug sæsonbestemte ingredienser af høj kvalitet og fokusér på teknikforfining. Han elsker at bruge frugter, urter, nødder og krydderier i interessante kombinationer.

Maisam, 18, studerende og salgsassistent fra Greater Manchester – denne ambitiøse bager kommer fra Libyen og har bagt siden hun var 13. Maisam inkorporerer masser af middelhavsingredienser i sine opskrifter, såsom oliven og sesamfrø.

Maxy, 29, arkitektassistent fra London – hold øje med den svenskfødte Maxy, der har en stærk kunstnerisk sans, som hun trækker på for at skabe smukke bagværk. Hendes yndlingssmage er stærkt påvirket af hendes skandinaviske arv: Kardemomme, safran og kanel.

Rebs, 23, kandidatstuderende fra County Antrim i Nordirland – Rebs voksede op omgivet af bagværk, fra at hjælpe sin mor i køkkenet til hendes bedstemors citronmarengtærter. Hun elsker at lave mad med mellemøstlige ingredienser; en hilsen til hendes kæreste Jacks tyrkiske baggrund.

Sandro, 30, barnepige fra London – Sandro begyndte at bage, da han var 21, som en form for terapi efter sin fars død. Selvom han var nødt til at flygte fra Angola-krigen med sin mor, da han var to, er Sandro stolt af sin arv og fletter gode angolansk-inspirerede smage i hans bagning.

Syabira, 32, kardiovaskulær forskningsmedarbejder fra London – Syabira begyndte at bage efter at have lavet en kage, der mindede hende om slikket fra hendes hjemland Malaysia. Hun elsker at implementere malaysiske elementer i britiske klassikere, såsom chicken rendang cornish-bagværk.