De Bake Off sterren hebben altijd veel verschillende achtergronden, en dat is ook dit jaar weer zo. Hier is een snel overzicht van de twaalf bakkers:

• Abdul, 29 jaar, electrotechnicus uit Londen — Abdul is opgegroeid in Saudi Arabië, en heeft een voorliefde voor salsadansen, de ruimte, en specerijen. Hij is gewend heel precies technisch te denken, en dat komt hem goed van pas in de chemie van het bakken, en matcha behoort tot zijn favoriete smaakmakers.

• Carole, 59 jaar, supermarktcaissière uit Dorset — Carole is een tuinliefhebber, en heeft op de locale radio een eigen programma-onderdeel “Compost Carole”; haar passie voor tuinieren komt terug in haar spannende Britse baksels. Favoriete smaken: fruitig en pittig.

• Dawn, 60 jaar, IT-manager uit Bedfordshire — Dawn, (stief)oma van vier kleinkinderen, is van nature heel creatief en is trots op haar onvermoeibare aandacht voor details bij ingewikkelde baksels. Haar favoriete smaken zijn citroen, zoute karamel en alles met noten.

• James, 25 jaar, atoomgeleerde uit Cumbria — “horror” en “bakken” lijken misschien een vreemde combinatie, maar met zijn kenmerkende "kindvriendelijke horrorstijl" krijgt hij het voor elkaar. Favoriete smaken: alles wat met herfst te maken heeft (denk aan speculaaskruiden en appels).

• Janusz, 34 jaar, personal assistant van het schoolhoofd — omdat hij is opgegroeid in Polen houdt hij ervan om Poolse ingrediënten te gebruiken in de Britse keuken, en hij heeft een “tekenfilmachtige" en licht alternatieve bakstijl. Favoriete smaken: gember en chocola.

• Kevin, 33 jaar, muziekdocent uit Lanarkshire — Kevin is begonnen met bakken toen hij 17 was. Zijn keuken-ethos: gebruik de beste kwaliteit seizoensproducten en concentreer je op het verfijnen van je technieken. Hij vindt het geweldig om fruit, kruiden, noten en specerijen op een bijzondere manier te combineren.

• Maisam, 18, student en salesassistant uit Greater Manchester — Deze ambitieuze bakker is afkomstig uit Libië en bakt al sinds haar 13de jaar. Maisam gebruikt heel veel Mediterrane ingrediënten in haar recepten, zoals olijven en sesamzaad.

• Maxy, 29 jaar, architectuur-assistent uit London — Houd de in Zweden geboren Maxy in de gaten; ze heeft een sterk gevoel voor het artistieke, en dat gebruikt ze om prachtige baksels te maken. Haar favoriete smaken zijn sterk beïnvloed door haar Skandinavische afkomst: kardemom, saffraan en kaneel.

• Rebs, 23 jaar, masterstudente uit County Antrim in Noord-Ierland — Rebs is met bakken opgegroeid: ze hielp haar moeder in de keuken, en leerde de lemon meringue pies van haar grootmoeder. Ze houdt ervan om met ingrediënten uit het Midden-Oosten te werken; daarmee verwijst ze naar de Turkse achtergrond van haar vriend Jack.

• Sandro, 30 jaar, nanny uit London — Sandro begon met bakken toen hij 21 was, als een soort therapie na het overlijden van zijn vader. Hij is op tweejarige leeftijd met zijn moeder de oorlog in Angola ontvlucht, maar is trots op zijn afkomt en mengt heerlijke Angolees-geïnspireerde smaken door zijn baksels.

• Syabira, 32 jaar, cardiovasculair onderszoeksmedewerker uit Londen — Syabira is begonnen met bakken toen zij eens een taart had gemaakt die haar herinnerde aan de heerlijkheden van haar land van afkomst Maleisië. Ze vindt het heerlijk om Britse klassiekers een Maleisische twist te geven, bijvoorbeeld cornish pasteitjes met kip rendang.



• Will, 45 jaar, voormalig directeur van een liefdadigheidsinstelling uit Londen — De reis van deze bakker is al heel jong begonnen, hij was pas 2 toen hij zijn moeder hielp om de afgesneden randjes van pasteien om te toveren in taartjes met jam. Hij is gek op paprika, zoute karamel, en gebruikt graag gist in zijn baksels (zelfs als het geen brood is!).