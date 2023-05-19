ExpressVPN'e abone olun ve Windows, Android veya iOS gibi seçtiğiniz oyun cihazınız için uygulamayı indirin. PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. Bir VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Bunun yerine Windows bilgisayarınız “sanal yönlendirici” olarak kullanılabilir.

ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağda güvende tutmanın yanı sıra oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından da korur. Ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini azaltmak için de VPN'imizi kullanabilirsiniz.

İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) kasıtlı olarak belirli ağ trafiği türlerini yavaşlatıyorsa bir VPN bu kısıtlamaları atlayabilir ve ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine geri yükleyebilir. Hatta bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızları bildirdiler.