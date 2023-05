PUBG: Battlegrounds oynamak tamamen ücretsizdir! Hangi platformda oynuyor olursanız olun abonelik gerektirmez. Bu, oyuncuların PlayStation 4 veya 5'te oynamak için bir PlayStation Plus aboneliğine veya Xbox One veya Xbox Series X/S'de oynarken bir Xbox Live aboneliğine ihtiyaç duymadıkları anlamına gelir.

