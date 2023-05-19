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Oyun için en iyi VPN ile PUBG oynayın

En iyi VPN ile PUBG oynayın En iyi VPN ile PUBG: Battlegrounds oynayın

İster okulda olun, ister yurt dışına seyahat edin veya herkese açık Wi-Fi ağı kullanın, oyun oynamak için en hızlı VPN ile yüksek pingli lobilerden kaçının.

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Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteren dünya.

94 ülkede yer alan herhangi bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

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PUBG: Battlegrounds logosu ve birçok cihaz.

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ExpressVPN ile düşük pingle PUBG online oynayabilirsiniz.

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Çeşitli cihazlarda PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds nedir?

PUBG: Battlegrounds, birinci veya üçüncü şahıs kamera ile oynanabilen, ücretsiz bir battle royale oyunudur. Tek başına, ikili olarak veya en fazla dört oyuncudan oluşan bir ekiple oynanabilir ve 100'e kadar rakibi içerebilir. Nihai hedef, ayakta kalan son kişi veya takım olmaktır.

Bir oyun kolu, sunucuya ulaşmak için uzun bir rotadan geçerken diğeri kısa bir VPN tünelinden geçiyor.

VPN pingi nasıl düşürür?

Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması, gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.

PUBG: Battlegrounds oynamak için ücretsiz VPN kullanabilir miyim?

Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli bir VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıklarından çevrimiçi oyun oynamak için önerilmez. Çoğu reklamı yapıldığı gibi çalışmaz, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve birçoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.

Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretli VPN vs ücretsiz VPN
Express VPN ExpressVPNÇoğu ücretsiz VPN

Veri sınırı

Sınırsız

10GB

VPN sunucusu konumları

94 ülke

10-50 ülke

Müşteri desteği

7/24 canlı sohbet

E-posta

Sunucu teknolojisi

TrustedServer

PC tabanlı

Aktivite ve bağlantı kaydı

Asla tutmuyor

Şeffaf değil

Desteklenen eşzamanlı bağlantı

5

1

Cihaz desteği

Her cihaz için uygulamalar

Masaüstü ve mobil

Özel VPN protokolü

Lightway

Yok

ExpressVPN Edinin

Tüm cihazlarınızda PUBG: Battlegrounds için bir VPN indirin

iOS, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin.

ExpressVPN uygulamalarını indirin.

Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Amazon TV Fire Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için bir VPN APK'sı edinin veya iOS için ExpressVPN'i indirin. Chrome için bir VPN uzantısı da edinebilirsiniz.

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Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları

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Firefox uzantısı
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Brave uzantısı
Vivaldi uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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SSS: PUBG VPN

VPN ücretsiz PUBG oynamamı sağlar mı?
PUBG için VPN'i nasıl kullanırım?
PUBG'den yasaklanabilir miyim?
Hangi cihazlarda PUBG oynayabilirim?
PUBG oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olmasının 6 nedeni

Dört düşen nokta.

Güçlü koruma

IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

Hız göstergesi.

Bağlantıyı güçlendirin

Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucuları ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.

Yavaşlatılmış internet bağlantısını geçmeyi göstermek için arabelleğe alma simgesi boyunca hareketi kaydırın.

Yavaşlatmayı atlatın

İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.

Video oyunu düğmeleri.

İnternette daha fazla içeriğe erişin

DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ve diğer cihazlarda istediğiniz içeriğe erişin.

Tüm cihazlarda oynayın

Oyun oynamak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.

Bir degrade çemberiyle bağlantılı iki bilgisayar monitörü.

Sınır tanımadan oyun oynayın

Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.

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Oyuncular bizim hakkımızda neler söylüyor

NickolasEdmunds Twitter avatar.

@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!

NickolasEdmunds
Kullanıcı HUMECHGAMES, Apple TV için ExpressVPN'i öneriyor.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!

Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn

humechgames
Kullanıcı SKY_MASTERS737 Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
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PARA İADE GARANTİSİ

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Risksiz 30 günlük para iade garantimizden yararlanın:

ExpressVPN ile çevrimiçi PUBG: Battlegrounds oynamaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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