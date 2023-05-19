En iyi VPN ile PUBG oynayın En iyi VPN ile PUBG: Battlegrounds oynayın
İster okulda olun, ister yurt dışına seyahat edin veya herkese açık Wi-Fi ağı kullanın, oyun oynamak için en hızlı VPN ile yüksek pingli lobilerden kaçının.
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94 ülkede yer alan herhangi bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.
3. Adım
Minimum gecikme ile güvenli bir şekilde PUBG oynayın.
PUBG: Battlegrounds nedir?
PUBG: Battlegrounds, birinci veya üçüncü şahıs kamera ile oynanabilen, ücretsiz bir battle royale oyunudur. Tek başına, ikili olarak veya en fazla dört oyuncudan oluşan bir ekiple oynanabilir ve 100'e kadar rakibi içerebilir. Nihai hedef, ayakta kalan son kişi veya takım olmaktır.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması, gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
PUBG: Battlegrounds oynamak için ücretsiz VPN kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli bir VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıklarından çevrimiçi oyun oynamak için önerilmez. Çoğu reklamı yapıldığı gibi çalışmaz, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve birçoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
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|Express VPN ExpressVPN
|Çoğu ücretsiz VPN
Veri sınırı
Sınırsız
10GB
VPN sunucusu konumları
94 ülke
10-50 ülke
Müşteri desteği
7/24 canlı sohbet
E-posta
Sunucu teknolojisi
TrustedServer
PC tabanlı
Aktivite ve bağlantı kaydı
Asla tutmuyor
Şeffaf değil
Desteklenen eşzamanlı bağlantı
5
1
Cihaz desteği
Her cihaz için uygulamalar
Masaüstü ve mobil
Özel VPN protokolü
Lightway
Yok
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Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Amazon TV Fire Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için bir VPN APK'sı edinin veya iOS için ExpressVPN'i indirin. Chrome için bir VPN uzantısı da edinebilirsiniz.
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SSS: PUBG VPN
VPN ücretsiz PUBG oynamamı sağlar mı?
PUBG: Battlegrounds oynamak tamamen ücretsizdir! Hangi platformda oynuyor olursanız olun abonelik gerektirmez. Bu, oyuncuların PlayStation 4 veya 5'te oynamak için bir PlayStation Plus aboneliğine veya Xbox One veya Xbox Series X/S'de oynarken bir Xbox Live aboneliğine ihtiyaç duymadıkları anlamına gelir.
PUBG için VPN'i nasıl kullanırım?
ExpressVPN'e abone olun ve Windows, Android veya iOS gibi seçtiğiniz oyun cihazınız için uygulamayı indirin. PlayStation ve Xbox gibi oyun konsollarında yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. Bir VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Bunun yerine Windows bilgisayarınız “sanal yönlendirici” olarak kullanılabilir.
ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağda güvende tutmanın yanı sıra oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından da korur. Ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini azaltmak için de VPN'imizi kullanabilirsiniz.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) kasıtlı olarak belirli ağ trafiği türlerini yavaşlatıyorsa bir VPN bu kısıtlamaları atlayabilir ve ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine geri yükleyebilir. Hatta bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızları bildirdiler.
PUBG'den yasaklanabilir miyim?
Evet. Bireysel oyuncuların, oyun kurallarını ihlal etmeleri durumunda PUBG: Battlegrounds oynamaları engellenebilir. Bu, şu gibi ihlalleri içerebilir: Hile, stalking, doxing, maç sonuçlarının manipülasyonu ve oyundaki hatalardan ve aksaklıklardan yararlanma.
Yasaklar 3 gün, 30 gün sürebilir veya kalıcı olabilir. Bir oyuncu yasaklandıktan sonra hesabının kısıtlamaları kaldırılamaz veya süre kısaltılamaz.
Hangi cihazlarda PUBG oynayabilirim?
PUBG: Battlegrounds, Windows, Android, iOS, PlayStation 4 ve 5 ile Xbox One ve Series X/S için mevcuttur.
PUBG oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıklarından çevrimiçi oyun oynamak için önerilmez. Çoğu reklamı yapıldığı gibi çalışmaz, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve çoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Örneğin VPN Chrome uzantısı ile.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olmasının 6 nedeni
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Bağlantıyı güçlendirin
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucuları ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla içeriğe erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımadan oyun oynayın
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Oyuncular bizim hakkımızda neler söylüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
PUBG oynamak için tahhütsüz VPN'i deneyin
Risksiz 30 günlük para iade garantimizden yararlanın:
ExpressVPN ile çevrimiçi PUBG: Battlegrounds oynamaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.