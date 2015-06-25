    Скачайте приложение ExpressVPN
    для iOS (iPhone и iPad)

    • Работает на iOS 13, 12, 11 и 10
    • Работает на iPhone 11, XS и XR, iPad Pro и всех предыдущих iOS-устройствах
    • Анонимный веб-серфинг со сверхнадежной VPN-защитой для iPad/iPhone
    • Безоговорочная гарантия возврата денег в течение 30 дней
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    Почувствуйте свободу в Интернете с помощью надежного VPN-клиента для iPhone или iPad.


    Интерфейс приложения ExpressVPN для iOS.
    Пара iOS-устройств: iPad и iPhone.

    Как установить приложение ExpressVPN для iOS

    1. Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
    2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN для iOS на свой iPhone, iPad или iPod
    3. Подключитесь к любому серверу в 160 локациях
    4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

    Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.

    Подключите приложение ExpressVPN для iOS за 3 простых шага!

    Шаг 1:

    Интерфейс приложения ExpressVPN для iOS: соединение с VPN отключено.

    Для использования VPN просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы подключиться к серверу, коснитесь панели локаций.

    Шаг 2:

    Интерфейс приложения ExpressVPN (iOS): выбор локации VPN-сервера

    Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все» (All).

    Шаг 3:

    Интерфейс приложения ExpressVPN для iOS: соединение с VPN установлено.

    Подключившись, вы сможете смотреть фильмы, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.

    Видео: как установить приложение ExpressVPN для iOS

    Интерфейс приложения ExpressVPN для iPhone X, показывающий список рекомендованных локаций VPN-серверов.

    ExpressVPN для iPhone:
    VPN-защита в вашем кармане.

    Самому лучшему в мире смартфону нужна лучшая в мире VPN-сеть. К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов по всему миру, с помощью которых вы сможете скрыть IP-адрес своего iPhone, разблокировать подвергнутые цензуре сайты и защитить свои данные при подключении к общественным Wi-Fi-сетям.

    Приложение ExpressVPN совместимо с:

    iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

    ExpressVPN защищает ваш iPhone при подключении через Wi-Fi, LTE/4G, 3G и любые мобильные сети. На выбор предлагаются такие протоколы шифрования, как UDP, TCP, IKEv2 и IPsec, или приложение автоматически выберет лучший протокол.

    Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение семи дней:

    Кнопка Apple App Store

    Интерфейс приложения ExpressVPN для iPad, показывающий, что соединение с VPN установлено.

    ExpressVPN для iPad:
    VPN в любое время и в любом месте.

    Раз ваш iPad всегда с вами, то и сеть VPN тоже должна быть под рукой. Используйте приложение ExpressVPN, чтобы скрыть IP-адрес своего iPad, защитить данные при подключении к общественным сетям и получить доступ к заблокированным сайтам и сервисам.

    Приложение ExpressVPN совместимо с:

    iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4

    К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Великобританию, Европу, Азию, Австралию и Африку.

    Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение семи дней:

    Кнопка Apple App Store

    Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для iOS

    Серверы по всему миру

    Вы можете подключить свой iPhone, iPad или iPod к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Русский интерфейс

    Установите приложение ExpressVPN для iOS на 16 других языках.

    Самые надежные методы шифрования

    Защитите все свои данные с помощью самого надежного алгоритма шифрования AES-256.

    Ярлыки ваших любимых сервисов

    Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.

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    iOS-устройства с лентами «лучшая VPN».

    Узнайте, почему пользователи iOS-устройств предпочитают VPN-приложения ExpressVPN

    Отлично обходит цензуру. Приложение для iOS стало работать стабильнее после недавних сбоев.
    Roger
    Я использую ExpressVPN и дома, и на iPad. Никаких проблем не возникало.
    Winsor
    Много использую приложение ExpressVPN в ОАЭ. Претензий нет. Блестяще работает на iPad.
    Emma
    Очень нравится приложение ExpressVPN для iPhone. Наконец-то могу пользоваться бесплатным Wi-Fi в аэропортах и не беспокоиться о том, что кто-то может шпионить за мной.
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    Превосходно Trustpilot ratings 5star 4,7 из 5
    — средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте     Trustpilot logo

    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Хотите подключить свое iOS-устройство к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте IP-адрес устройства iOS и ваше местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для iOS, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.

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    Попробуйте ExpressVPN сегодня!

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Надежное VPN-приложение для iPhone и iPad без всякого риска

    Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

    Установите ExpressVPN для iOS прямо сейчас, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение!

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