Как установить приложение ExpressVPN для iOS
- Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN для iOS на свой iPhone, iPad или iPod
- Подключитесь к любому серверу в 160 локациях
- Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.
Подключите приложение ExpressVPN для iOS за 3 простых шага!
Шаг 1:
Для использования VPN просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы подключиться к серверу, коснитесь панели локаций.
Шаг 2:
Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все» (All).
Шаг 3:
Подключившись, вы сможете смотреть фильмы, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.
Видео: как установить приложение ExpressVPN для iOS
ExpressVPN для iPhone:
VPN-защита в вашем кармане.
Самому лучшему в мире смартфону нужна лучшая в мире VPN-сеть. К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов по всему миру, с помощью которых вы сможете скрыть IP-адрес своего iPhone, разблокировать подвергнутые цензуре сайты и защитить свои данные при подключении к общественным Wi-Fi-сетям.
Приложение ExpressVPN совместимо с:
iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
ExpressVPN защищает ваш iPhone при подключении через Wi-Fi, LTE/4G, 3G и любые мобильные сети. На выбор предлагаются такие протоколы шифрования, как UDP, TCP, IKEv2 и IPsec, или приложение автоматически выберет лучший протокол.
Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение семи дней:
ExpressVPN для iPad:
VPN в любое время и в любом месте.
Раз ваш iPad всегда с вами, то и сеть VPN тоже должна быть под рукой. Используйте приложение ExpressVPN, чтобы скрыть IP-адрес своего iPad, защитить данные при подключении к общественным сетям и получить доступ к заблокированным сайтам и сервисам.
Приложение ExpressVPN совместимо с:
iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4
К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов по всему миру, включая Северную и Южную Америку, Великобританию, Европу, Азию, Австралию и Африку.
Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение семи дней:
Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для iOS
Серверы по всему миру
Вы можете подключить свой iPhone, iPad или iPod к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Исключительная надежность соединения
Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.
Русский интерфейс
Установите приложение ExpressVPN для iOS на 16 других языках.
Самые надежные методы шифрования
Защитите все свои данные с помощью самого надежного алгоритма шифрования AES-256.
Ярлыки ваших любимых сервисов
Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.
Узнайте, почему пользователи iOS-устройств предпочитают VPN-приложения ExpressVPN
— средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить свое iOS-устройство к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес устройства iOS и ваше местоположение, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для iOS, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN прямо в приложении.