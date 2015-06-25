ExpressVPN для iPhone:

VPN-защита в вашем кармане.

Самому лучшему в мире смартфону нужна лучшая в мире VPN-сеть. К вашим услугам 160 локаций VPN-серверов по всему миру, с помощью которых вы сможете скрыть IP-адрес своего iPhone, разблокировать подвергнутые цензуре сайты и защитить свои данные при подключении к общественным Wi-Fi-сетям.

Приложение ExpressVPN совместимо с:

iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

ExpressVPN защищает ваш iPhone при подключении через Wi-Fi, LTE/4G, 3G и любые мобильные сети. На выбор предлагаются такие протоколы шифрования, как UDP, TCP, IKEv2 и IPsec, или приложение автоматически выберет лучший протокол.

Скачайте приложение ExpressVPN для iOS в App Store и испытайте наш сервис бесплатно в течение семи дней: