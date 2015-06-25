    Как установить VPN-приложение для Android за 3 простых шага

    Android 10, Pie, Oreo, Nougat, Marshmallow и Lollipop

    • Безопасное и защищенное APK-приложение для Android 10, Android 9, Android 8, Android 7, Android 6 и Android 5
    • Анонимный и безопасный поиск в Интернете, обмен фотографиями и текстовыми сообщениями
    • Первоклассный мобильный VPN-сервис и техподдержка
    • Безоговорочная гарантия возврата денег в течение 30 дней
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    Интерфейс ExpressVPN для Android.
    Установите VPN-приложение на всех устройствах Android

    Как установить приложение ExpressVPN для Android

    1. Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
    2. Скачайте и установите приложение ExpressVPN на смартфон или планшет Android
    3. Подключитесь к любому серверу в 160 локациях
    4. Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!

    Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.

    Подключите приложение ExpressVPN для Android за 3 простых шага!

    Шаг 1:

    Интерфейс приложения ExpressVPN (Android): отключение от VPN

    Чтобы подключиться к сети VPN, просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы выбрать другой сервер, коснитесь панели локаций.

    Шаг 2:

    Выберите местоположение из 3 опций: Recommended, Favorites или All.

    Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все» (All).

    Шаг 3:

    Интерфейс приложения ExpressVPN (Android): выбор локации VPN-сервера

    Подключившись к сети VPN, вы обретаете полную конфиденциальность.

    Видео: как установить приложение ExpressVPN для Android

    Скачайте VPN-приложение для всех устройств Android

    Скачайте VPN-приложение для всех устройств Android

    Вы предпочитаете Android. Вы цените конфиденциальность в Интернете. Ищете надежный VPN-сервис для Android 8.0 Oreo? Или высокоскоростной VPN-сервис для Android 7.0 Nougat? Воспользуйтесь сервисом ExpressVPN, чтобы расширить возможности всех ваших Android-устройств.

    Телефоны:

    • Samsung Galaxy S10, S9, S8, Note9, Note8, Note5, A6, J8, J7
    • Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10
    • HTC U12, U11, U Ultra, Bolt
    • Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1
    • LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X
    • Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One
    • Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel
    • BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50
    • ...или любой другой телефон Android

    Планшеты:

    • Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A
    • HTC Nexus 9
    • Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2
    • LG G Pad X, F
    • Nvidia Shield Tablet K1
    • ...или любой другой планшет Android

    Вам нужна такая же функциональность на ноутбуке или настольном компьютере? Скачайте приложение VPN для Mac или Windows и пользуйтесь ими одновременно.

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    Расширьте возможности Android TV с помощью ExpressVPN

    Теперь вы можете воспользоваться всеми преимуществами VPN, когда просматриваете веб-сайты или смотрите свой любимый контент в потоковом режиме на Android TV!

    На странице магазина Google Play введите в строке поиска «ExpressVPN», найдите официальное VPN-приложение и загрузите его с помощью Android TV. Вы также можете заглянуть в пошаговое руководство по установке приложения ExpressVPN на Android TV.

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    ExpressVPN для Android TV

    Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Android

    Серверы по всему миру

    Вы можете подключить свое Android-устройство к сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Автоподключение к VPN при использовании ненадежных сетей Wi-Fi

    Настройте атоматическое VPN-соединение при подключении к любой сети, не отмеченной вами ранее как «надежная».

    Надежная защита от утечки данных

    Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

    Раздельное туннелирование

    При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

    Русский интерфейс

    Установите приложение ExpressVPN для Android на русском языке или любом из 12 других языков.

    Защита сети (функция экстренного отключения)

    Останавливает весь интернет-трафик, если VPN-соединение не устанавливается, защищая ваши данные. ExpressVPN также поддерживает функцию экстренного отключения, она доступна на Android 8 и более поздних версиях.

    Ярлыки ваших любимых сервисов

    Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.

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    Довольный пользователь VPN

    Твиты от пользователей приложения ExpressVPN для Android

    Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.
    Caro
    Мне нравится ExpressVPN, все работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!
    Jeremy
    Приложения ExpressVPN очень просто устанавливать и использовать. К тому же предлагается 30-дневная гарантия возврата денег. Установка оказалась невероятно простой.
    SB
    Приложение ExpressVPN великолепно работает на моем Galaxy Notes II... Спасибо.
    Ant
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    Превосходно Trustpilot ratings 5star 4,7 из 5
    — средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте     Trustpilot logo

    Преимущества ExpressVPN

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Легкая установка и настройка

    Хотите подключить Android-устройство к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

    Анонимный веб-серфинг

    Скройте IP-адрес Android-устройства и свое местоположение, чтобы ваши действия в Интернете и метаданные невозможно было отследить.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.

    Техподдержка в реальном времени

    Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Android, вы всегда можете обратиться в службу поддержки прямо в приложении. Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи.

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    Попробуйте ExpressVPN сегодня!

    Надежный VPN-клиент для Android-устройств

    Надежный VPN-клиент для Android

    Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

    Установите ExpressVPN для Android прямо сейчас, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и защитите свое интернет-соединение!

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