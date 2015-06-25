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Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10

HTC U12, U11, U Ultra, Bolt

Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1

LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X

Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One

Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel

BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50

...или любой другой телефон Android Планшеты: Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A

HTC Nexus 9

Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2

LG G Pad X, F

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