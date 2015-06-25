Как установить приложение ExpressVPN для Android
- Купите подписку ExpressVPN на странице оформления заказа
- Скачайте и установите приложение ExpressVPN на смартфон или планшет Android
- Подключитесь к любому серверу в 160 локациях
- Пользуйтесь Интернетом по своему усмотрению!
Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN в чате или по электронной почте.
Подключите приложение ExpressVPN для Android за 3 простых шага!
Шаг 1:
Чтобы подключиться к сети VPN, просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы выбрать другой сервер, коснитесь панели локаций.
Шаг 2:
Выберите одну из локаций VPN-серверов из вкладки «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все» (All).
Шаг 3:
Подключившись к сети VPN, вы обретаете полную конфиденциальность.
Видео: как установить приложение ExpressVPN для Android
Скачайте VPN-приложение для всех устройств Android
Вы предпочитаете Android. Вы цените конфиденциальность в Интернете. Ищете надежный VPN-сервис для Android 8.0 Oreo? Или высокоскоростной VPN-сервис для Android 7.0 Nougat? Воспользуйтесь сервисом ExpressVPN, чтобы расширить возможности всех ваших Android-устройств.
Телефоны:
- Samsung Galaxy S10, S9, S8, Note9, Note8, Note5, A6, J8, J7
- Huawei P30, P20, P10, Mate X, Mate 10
- HTC U12, U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia 10, L3, L2, L1, XZ3, XZ2, XZ1, XZ, XA2, XA1
- LG V40, V30, V20, G7, G6, K11, K10, Q, Q6, X
- Moto G7, G6, Z3, Z2, Z, E5, E4, X4, Motorola One
- Google Pixel 3, Pixel 2, Pixel
- BlackBerry Key2, Motion, KeyOne, Priv, DTEK60, DTEK50
- ...или любой другой телефон Android
Планшеты:
- Samsung Galaxy Tab S5, S4, S3, S2, E, A
- HTC Nexus 9
- Sony Experia Z4 Tablet, Tablet Z3 Compact, Tablet Z2
- LG G Pad X, F
- Nvidia Shield Tablet K1
- ...или любой другой планшет Android
Вам нужна такая же функциональность на ноутбуке или настольном компьютере? Скачайте приложение VPN для Mac или Windows и пользуйтесь ими одновременно.Купить ExpressVPN
Расширьте возможности Android TV с помощью ExpressVPN
Теперь вы можете воспользоваться всеми преимуществами VPN, когда просматриваете веб-сайты или смотрите свой любимый контент в потоковом режиме на Android TV!
На странице магазина Google Play введите в строке поиска «ExpressVPN», найдите официальное VPN-приложение и загрузите его с помощью Android TV. Вы также можете заглянуть в пошаговое руководство по установке приложения ExpressVPN на Android TV.Купить ExpressVPN
Ключевые функции и возможности приложения ExpressVPN для Android
Серверы по всему миру
Вы можете подключить свое Android-устройство к сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.
Максимальная скорость
ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.
Автоподключение к VPN при использовании ненадежных сетей Wi-Fi
Настройте атоматическое VPN-соединение при подключении к любой сети, не отмеченной вами ранее как «надежная».
Надежная защита от утечки данных
Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.
Раздельное туннелирование
При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.
Русский интерфейс
Установите приложение ExpressVPN для Android на русском языке или любом из 12 других языков.
Защита сети (функция экстренного отключения)
Останавливает весь интернет-трафик, если VPN-соединение не устанавливается, защищая ваши данные. ExpressVPN также поддерживает функцию экстренного отключения, она доступна на Android 8 и более поздних версиях.
Ярлыки ваших любимых сервисов
Вы можете персонализировать VPN, добавив ярлыки часто используемых приложений и сервисов прямо под кнопкой подключения.
Твиты от пользователей приложения ExpressVPN для Android
— средний балл 4400 обзоров ExpressVPN, оставленных на сайте
Преимущества ExpressVPN
Технология TrustedServer
Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.
Легкая установка и настройка
Хотите подключить Android-устройство к сети ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!
Доступ к любимым веб-сайтам
Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.
Анонимный веб-серфинг
Скройте IP-адрес Android-устройства и свое местоположение, чтобы ваши действия в Интернете и метаданные невозможно было отследить.
Доступ к потоковому мультимедиа
Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других потоковых сервисах. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность, невероятная скорость и неограниченная пропускная способность.
Техподдержка в реальном времени
Если у вас возникнут трудности при работе с приложением ExpressVPN для Android, вы всегда можете обратиться в службу поддержки прямо в приложении. Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи.