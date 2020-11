Połącz się z VPN, a następnie z Tor (Onion over VPN)

Podłączanie się najpierw do VPN, a następnie do Tor (inaczej „Tor over VPN” lub „Onion over VPN”) zapewni Ci pełną ochronę prywatności sieci Tor i zwiększoną ochronę, dzięki której żaden węzeł Tor nie zobaczy Twojego domowego adresu IP. Nie musisz też martwić się o to, że Twoja sieć domowa wykryje używanie przez Ciebie Tor, ponieważ zobaczy ona jedynie szyfrowany ruch do Twojego serwera VPN.