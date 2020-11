Tor och VPN

Anslut till ett VPN, sedan till Tor (Onion over VPN)

När du ansluter till ett VPN först, och sedan till Tor (också känt som “Tor over VPN” eller “Onion over VPN”) får du allt integritetsskydd som Tor-nätverket erbjuder, plus extra skydd som hindrar alla noder från Tor att se din riktiga IP-adress. Du behöver heller inte oroa dig för att bli flaggad av ditt hemnätverk för att du använder Tor, eftersom allt nätverket kommer se är krypterad trafik till din VPN-server.