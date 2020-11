Por que não o Tor primeiro, então uma VPN?

Criar um túnel através da rede Tor e conectar a partir daí para o seu serviço VPN (também conhecido como “VPN sobre Tor”) é mais difícil de configurar.

A ExpressVPN não suporta esse método, pois ele não aumenta seu anonimato. Embora este método torne impossível para que o nó de saída veja seu tráfego, agora é o serviço VPN que pode ver seu tráfego outra vez.

Em teoria, uma VPN que não mantém registros de atividade ou conexão pode ser confiável com essas informações, mas ela reintroduz um elemento de confiabilidade em uma configuração que, sob outros aspectos, não é confiável, deixando você sem as vantagens do anonimato e apenas com as velocidades lentas da rede Tor.