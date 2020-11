Tor ja VPN

Kuinka Tor toimii ilman VPN:ää?

Kolme solmua erottaa IP-osoitteesi määränpäästäsi ja mahdollistaa kahden henkilön kommunikoinnin ilman kummankaan osapuolen tai yhdenkään välikäden tietävän, kuka toinen on.

Tor-verkkoon pääsee yleensä Tor-selaimen kautta, joka on johdettu Firefoxista. Tor-selain on optimoitu turvalliseksi ja yksityiseksi toisin kuin useimmat muut selaimet, jotka on optimoitu nopeiksi, eivätkä suojaa riittävästi hyökkäyksiltä, kuten selaimen sormenjäljiltä.

Vaikka Tor on lähestulkoon kultainen standardi internet-liikenteen nimettömyydelle, järjestelmä on hidas ja tehoton. Tor-selain suojaa oletuksena vain selaustietojasi, ei muita sivulla toimivia sovelluksia, jotka kaikki määritetään erikseen. Turvallisempi vaihtoehto on TAILS: kokonainen käyttöjärjestelmä, jonka avulla voit reitittää kaiken tietosi kaikista ohjelmista Tor-verkon kautta.

Onko Tor-selaimen käyttäminen laitonta?

Torin käyttö on täysin laillista. Se on tärkeä työkalu toisinajattelijoille ja pilliin puhaltajille, sillä sen avulla he voivat kommunikoida muille salaa. Jotkut ihmiset käyttävät sitä päästäkseen sivustoille, kuten esimerkiksi Facebookiin, kun niiden käyttöä rajoitetaan heidän kotimaassaan. Mutta koska Toria käytetään paljon myös laittoman toiminnan harjoittamiseen, yhteyden muodostaminen Toriin saattaa herättää viranomaisten ja internet-palveluntarjoajan huomion.

