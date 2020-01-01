Как настроить ExpressVPN для компьютерных игр

ExpressVPN предлагает вам простые и удобные приложения для всех основных платформ, в том числе Windows, Android, Mac и iOS, с помощью которых вы выведете удовольствие от игры на качественно новый уровень. Также воспользуйтесь приложением ExpressVPN для определенных моделей роутеров, чтобы защитить все подключенные к вашей сети устройства, в том числе игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), на которые нельзя установить VPN-приложение напрямую.

Если вы просматриваете прямые трансляции или видео по запросу с помощью игровой приставки, то специальная функция ExpressVPN, которая называется MediaStreamer, поможет вам получить доступ к нужному контенту без буферизации. Но имейте в виду, что эта функция не сможет обеспечить вам тот же уровень конфиденциальности и защиты, что и полноценное VPN-подключение.

Воспользуйтесь VPN для всех самых популярных игр

Обеспечив защиту от DDoS-атак и снизив пинг, ExpressVPN поможет вам открыть для себя любимые игры с новой, еще более увлекательной стороны. ExpressVPN поддерживается на компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых приставках (последнее — с помощью приложения для роутеров), так что вы сможете свободно играть в Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG на любом устройстве.

Как подключение к VPN помогает уменьшить пинг?

Чем меньше расстояние между вами и серверами игры, тем ниже пинг. Иными словами, ваш компьютер и серверы игры начинают быстрее обмениваться пакетами данных, что позволяет существенно снизить задержку между вашими действиями и тем, что происходит в игре. Это будет вашим преимуществом! Как правило, самых лучших результатов можно добиться, подключившись к серверу игры, расположенному ближе всего к вам.