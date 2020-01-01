Лучшая VPN
для гейминга
Как уменьшить пинг во время игры? Воспользуйтесь ExpressVPN, чтобы вывести удовольствие от игры на качественно новый уровень:
- Покупайте игровые новинки по самым низким ценам
- Откройте доступ к заблокированным картам и моделям
- Защититесь от DDoS-атак
- Воспользуйтесь надежной VPN, чтобы играть свободно и безопасно
Подключитесь к VPN для онлайн-игр всего за 3 шага:
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Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
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Подключитесь к любому из надежных VPN-серверов в 160 локациях по всему миру.
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Играйте в любимые игры под надежной защитой и с минимумом ограничений.
Как настроить ExpressVPN для компьютерных игр
ExpressVPN предлагает вам простые и удобные приложения для всех основных платформ, в том числе Windows, Android, Mac и iOS, с помощью которых вы выведете удовольствие от игры на качественно новый уровень. Также воспользуйтесь приложением ExpressVPN для определенных моделей роутеров, чтобы защитить все подключенные к вашей сети устройства, в том числе игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), на которые нельзя установить VPN-приложение напрямую.
Если вы просматриваете прямые трансляции или видео по запросу с помощью игровой приставки, то специальная функция ExpressVPN, которая называется MediaStreamer, поможет вам получить доступ к нужному контенту без буферизации. Но имейте в виду, что эта функция не сможет обеспечить вам тот же уровень конфиденциальности и защиты, что и полноценное VPN-подключение.
Воспользуйтесь VPN для всех самых популярных игр
Обеспечив защиту от DDoS-атак и снизив пинг, ExpressVPN поможет вам открыть для себя любимые игры с новой, еще более увлекательной стороны. ExpressVPN поддерживается на компьютерах, смартфонах, планшетах и игровых приставках (последнее — с помощью приложения для роутеров), так что вы сможете свободно играть в Minecraft, Rain City, Fortnite, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG на любом устройстве.
Как подключение к VPN помогает уменьшить пинг?
Чем меньше расстояние между вами и серверами игры, тем ниже пинг. Иными словами, ваш компьютер и серверы игры начинают быстрее обмениваться пакетами данных, что позволяет существенно снизить задержку между вашими действиями и тем, что происходит в игре. Это будет вашим преимуществом! Как правило, самых лучших результатов можно добиться, подключившись к серверу игры, расположенному ближе всего к вам.Купить ExpressVPN
6 причин, почему онлайн-геймерам нужно оформить подписку на ExpressVPN
Невероятная скорость подключения
Насладитесь неограниченной пропускной способностью подключения с ExpressVPN. Уменьшите пинг и забудьте про лаги, выбрав локации VPN-серверов в любой из 160 локаций серверов в 94 странах.
Самые дешевые игры
Цены на игры зависят от региона. Сменив IP-адрес и представившись пользователем из другого региона, вы сможете купить подписку на популярные онлайн-игры по более выгодным ценам.
Защититесь от DDoS-атак
Защитите своё подключение к игровым серверам от DDoS-атак, скрыв свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также может предложить вам 256-битное шифрование AES, защиту от утечек DNS/IPv6, функцию экстренного отключения от Сети и возможность установить раздельное туннелирование трафика.
Откройте доступ к онлайн-играм
Первым получите доступ к новейшим играм и картам с ограниченным доступом, подключаясь к игровым серверам из стран, где интересующий вас контент открыт в режиме в раннего доступа. Если игра недоступна для жителей вашего региона, просто обойдите блокировку. Любите Minecraft? Прочитайте о лучшей VPN для Minecraft.
Работает на всех устройствах
Предпочитаете ли вы для игр PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение, обеспечивающее возможность игры на высокой скорости и без помех как для домашних, так и для мобильных устройств.
Играйте с друзьями
Вы сможете с легкостью сменить свой регион, чтобы играть со своими друзьями из других стран. Также вы сможете установить до пяти подключений одновременно, и тогда, пока вы играете, остальные ваши домашние устройства смогут воспроизводить потоковые трансляции видео из других стран.
Что говорят о нас пользователи
@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен 10/10 на всех платформах спс просто отлично!
Круто, @expressvpn — спасибо за стабильное подключение, позволяющее стримить и играть с минимум лагов даже из моей деревни!
Моя первая #vpn, которая с этим справилась.
Шикарно! Да, это самая быстрая VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
Воспользуйтесь лучшей VPN для геймеров, ничем не рискуя
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