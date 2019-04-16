VPN защищает ваш интернет-трафик и делает его анонимным. Если подключение к VPN неожиданно обрывается, то функция защиты сети в приложении ExpressVPN для Android автоматически заблокирует ваше интернет-соединение. Так ваши данные останутся в безопасности, ведь они не попадут в Сеть без шифрования.

Разница между функцией защиты сети и системными настройками Android

Функция экстренной блокировки сети от ExpressVPN достаточно хорошо защитит ваш онлайн-трафик, но также вы можете изменить системные настройки устройства Android, чтобы добиться максимальной защиты данных. При этом такие настройки заблокируют доступ к локальным устройствам. Также эти настройки недоступны для устройств Android TV и Fire TV.

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Как работает защита сети от ExpressVPN?

Если ваше VPN-подключение неожиданно оборвется, ваш интернет-трафик может оказаться доступным для посторонних. Функция экстренного отключения ExpressVPN заблокирует весь ваш интернет-трафик, пока подключение к VPN-серверу не восстановится.

Будучи активированной, функция экстренного отключения не влияет на настройки раздельного туннелирования или доступ к локальным устройствам. Даже если VPN-подключение неожиданно оборвется, вы по-прежнему сможете использовать все приложения, которые добавили в список приложений, не использующих VPN-подключение. В свою очередь, вы не сможете воспользоваться приложениями, добавленными в список использующих VPN-подключение. Узнайте больше про защиту подключений для устройств Android.

Примечание. Функция экстренного отключения от Сети не блокирует интернет-соединение, если подключение к VPN-серверу было отключено вручную.

Функция экстренного отключения доступна в:

Приложении ExpressVPN для Android (версия 7.0 и более новые релизы)

Мобильных устройствах Android всех версий и любых производителей

(Функция экстренного отключения на данный момент недоступна для устройств на базе Chrome OS.)

Когда активна функция экстренного отключения?

Функция экстренного отключения активна по умолчанию в приложении ExpressVPN для мобильных устройств и планшетов на базе ОС Android. В случае устройств Android TV функцию экстренного отключения потребуется активировать вручную.

Будучи активированной, функция экстренного отключения сразу же блокирует интернет-подключение, если соединение с VPN-сервером прервется. После этого вы увидите сообщение о невозможности установить подключение или сообщение о повторной установке подключения.

В приложении ExpressVPN для устройств Android на смартфонах и планшетах также отобразится следующее системное уведомление:

У вас будут следующие варианты:

Повторить : VPN-приложение попытается снова подключиться к серверу.

: VPN-приложение попытается снова подключиться к серверу. Разблокировать Интернет: вы начнете работать онлайн без VPN.

Устройства Android TV не поддерживают функцию отображения системных уведомлений, поэтому вы можете проверить в настройках устройства, активирована ли защита сети и блокирует ли приложение ExpressVPN доступ в Сеть

Включение и отключение защиты сети

Чтобы включить или выключить защиту сети:

Откройте приложение, далее Настройки. Далее Защита сети. Переведите ползунок напротив опции Блокировать Интернет, когда нет VPN-соединения или не получается повторно подключиться к VPN в соответствующее положение.



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Как работают системные настройки Android?

ExpressVPN также поддерживает полную защиту от утечек данных (т.е. полную блокировку интернет-подключения) через системные настройки ОС Android (актуально для Android 8.0 и более новых релизов). Будучи активированной, эта настройка:

Блокирует интернет-доступ в принципе (даже если вы отключились от VPN-сервера вручную)

Автоматически деактивирует настройки раздельного туннелирования и доступ к локальным устройствам

Эта функция:

Недоступна для устройств Android TV и Fire TV

Может быть недоступна для устройств от определенных производителей (например, Huawei)

Включение и отключение системных настроек Android

Чтобы включить или отключить эту функцию в системных настройках вашего устройства Android (применимо для большинства устройств Android), выполните следующие действия:

Откройте приложение, далее Настройки. Далее Защита сети. Нажмите на ссылку Настройки Android.

В появившемся окне нажмите на ссылку НАСТРОЙКИ ANDROID.

Если вы видите в списке ExpressVPN, нажмите на значок напротив. Переведите ползунок напротив Постоянная VPN и Блокировать соединения без VPN в нужное положение. (Если вы активировали опцию Блокировать соединения без VPN, нажмите Включить.)



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