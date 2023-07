Em alguns casos, utilizar uma VPN pode melhorar a sua velocidade de conexão e de streaming, se o seu provedor de Internet (ISP) estiver limitando a largura da banda. Assistir ao streaming com uma VPN também mantém sua atividade online mais privada e segura, uma vez que a sua conexão é protegida com tunelamento e criptografia, evitando que terceiros, como o provedor de Internet, consigam inspecionar seus pacotes de dados. Por que seu provedor de Internet ou anunciantes deveriam saber o que você está assistindo na Netflix? Assistir a vídeos com uma VPN também é essencial para ficar mais seguro se você estiver em uma rede Wi-Fi pública.

Apesar de todas as VPNs terem o potencial para deixar sua conexão com a Internet mais lenta, a ExpressVPN é uma das mais rápidas e os usuários raramente notam a diferença. O streaming funciona melhor quando você está conectado a uma localização de servidor mais próxima da sua localização geográfica. Se você estiver conectado à sua localização desejada e ainda está enfrentando dificuldades de conexão, entre em contato com o suporte da ExpressVPN.