Desbloqueie o WhatsApp em qualquer lugar com uma VPN

Por que o WhatsApp é bloqueado?

A criptografia end-to-end do WhatsApp deixa mais difícil para as autoridades policiais faze espionagem. Certos governos na Ásia, Oriente Média, África e América do Sul ficam desconfortáveis com o fato de os seus cidadãos terem toda essa privacidade, e por isso muitas vezes optam por bloquear parcial ou mesmo totalmente as atividades do WhatsApp nas redes de seus países.

Com a ExpressVPN, você pode se conectar a um servidor fora do seu país e retomar toda a funcionalidade do WhatsApp. Você pode até mesmo testar a ExpressVPN por 30 dias para ter certeza de que funciona para você!