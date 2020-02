Por que usar uma VPN para VoIP?

Liberdade para ligar

Alguns países do Oriente Médio e da Ásia bloqueiam serviços VoIP como Skype e Viber com um firewall. A ExpressVPN desbloqueia serviços VoIP para que você possa manter contato com a família e os amigos, não importa onde você esteja no mundo.

Velocidades mais rápidas

Adicionar uma camada de criptografia forte normalmente tornaria sua conexão mais lenta, mas os servidores da ExpressVPN são ultra rápidos e constantemente otimizados, então você provavelmente não notará nenhuma diferença. Aqui estão as recomendações da Skype para a velocidade de upload/download:

Tipo de chamada Velocidade mínima

(upload/download) Velocidade recomendada

(upload/download) Chamadas 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Chamada de vídeo / Compartilhamento de tela 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Chamada de vídeo (alta qualidade) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Chamada de vídeo (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Vídeo em grupo (3 pessoas) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Vídeo em grupo (5 pessoas) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Vídeo em grupo (7+ pessoas) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Economize

Skype, Viber e Google Hangouts oferecem tarifas de chamadas internacionais muito baratas quando você faz chamadas para números móveis ou fixos. Isso significa que você pode economizar dinheiro ao usar VoIP através de um túnel VPN em vez de através do seu provedor de telecomunicações local.

Escolha a localização de servidor VPN mais próxima do recebedor de sua chamada VoIP para obter as melhores tarifas!

Maior segurança com VoIP

Criptografar toda a sua conexão de Internet com criptografia AES de 156 bits significa que suas chamads VoIP serão protegidas contra retenção de dados pelo seu provedor de internet e/ou provedor de serviços VoIP. A criptografia também elimina o sniffing de pacotes e qualquer tentativa de limitar sua largura de banda com base no uso da Internet.

A ExpressVPN criptografa sua conexão com a Internet e oculta seu endereço IP para que você possa usar serviços VoIP como Skype, Viber e Google Hangouts de qualquer lugar do mundo, até mesmo países onde esses serviços estão bloqueados.

