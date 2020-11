Acesse a Wikipedia em qualquer lugar com uma VPN

Por que a Wikipedia está bloqueada?

A Wikipedia hospeda o maior banco de dados de código aberto do planeta. Com mais de 40 milhões de artigos em 303 idiomas e em contínua expansão, ela é o destino preferencial no mundo todo para quem busca informações.

Infelizmente, alguns países censuram alguns artigos ou toda a Wikipedia. Isso pode acontecer porque o governo considera o conteúdo “ofensivo”, ou ele só quer restringir o acesso à informação livre.

Se você estiver em um lugar onde a Wikipedia é censurada, use uma VPN para recuperar o acesso.