Pesquise no DuckDuckGo em português com uma VPN

Sim! As VPNs não são apenas legais, mas também são usadas de forma consistente por indivíduos e empresas em todo o mundo para proteger suas informações privadas e atividades online - inclusive em países com governos altamente restritivos. Mesmo quando as VPNs são aparentemente desencorajadas, muitos governos tacitamente endossam seu uso por funcionários, acadêmicos ou líderes empresariais como uma medida necessária para se manter competitivo em um mundo interconectado. Não é prático para nenhum país banir todas as VPNs.

Dito isso, a atividade online ilegal permanece ilegal, esteja você usando uma VPN ou não.

