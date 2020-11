O profissional em viagem

Para o profissional moderno, trabalhar no aeroporto, em um café ou no hotel é um fato da vida. No entanto, conexões Wi-Fi públicas geralmente não são criptografadas, o que significa que os hackers e ladrões de identidade podem, potencialmente, ter acesso a dados pessoais e da empresa valiosos.

Uma VPN criptografa seus dados, mantendo-os longe de mãos erradas, para que você trabalhe de forma segura, não importando onde você estiver.