Melhor VPN para o mercado de criptomoedas

As criptomoedas são, por padrão, seguras e privadas - mas isso varia de acordo com o tipo de moeda. No entanto, elas não são totalmente anônimas. Uma descrição melhor é que as criptomoedas são pseudônimos. Infelizmente, existem maneiras de retirar o anonimato das transações com criptomoedas, possivelmente deixando sua verdadeira identidade exposta a criminosos.

Como qualquer outra forma de investimento, negociar criptomoedas acarreta seus próprios riscos. Por exemplo, nunca é aconselhável armazenar todo o seu dinheiro em uma única bolsa, pois isso aumenta suas chances de perder tudo no caso de um hack. Na verdade, as bolsas de criptomoedas costumam ser ímãs para ataques cibernéticos.

Posto isto, recomendamos vivamente que tome algumas medidas de precaução para proteger o seu dinheiro online. Isso pode incluir, mas não está limitado a: manter seu computador atualizado, verificar carteiras criptográficas antes da adoção, usar um gerenciador de senhas, habilitar a autenticação de dois fatores, ser cauteloso com a engenharia social e adotar um método de armazenamento frio para as suas criptomoedas.