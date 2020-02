Por que o Skype é bloqueado?

Mais de 300 milhões de pessoas usam o Skype todo mês. O Skype é uma alternativa econômica para chamadas internacionais de longa distância e caras.

Quem usa o Skype?

O Skype ajuda as pessoas a manter contato com amigos e familiares, enquanto estão estudando, trabalhando ou viajando no exterior. Ele ajuda milhares de empresas, permitindo que as pessoas compartilhem telas, enviem mensagens instantâneas, tenham conversas em grupo e façam chamadas em videoconferência com clientes e colegas de trabalho. E permite que milhares de pessoas continuem a aprender, seja praticando uma nova língua ou obtendo ajuda de um especialista em um país diferente.

Se as pessoas gostam do Skype, por que ele é bloqueado?

Em alguns países, as agências governamentais reguladoras, empresas de telecomunicações e provedores de serviços à Internet bloqueiam ou limitam serviços de VoIP como o Skype para eliminar a concorrência, diminuir a perda de receita e manter o controle sobre o mercado das comunicações. Em algumas escolas e locais de trabalho, os administradores de rede bloqueiam o Skype através da filtragem de aplicativo para impedir que alunos e funcionários usem a largura de banda.

Use uma VPN para desbloquear o Skype. Não deixe ninguém colocar limites sobre a forma como você se comunica online.

