Desbloqueie o Omegle em qualquer lugar com uma VPN

O que é o Omegle?

Lançado em 2009, o Omegle é um site de bate-papo on-line gratuito que conecta os usuários de forma aleatória e anônima.



Embora tenha começado originalmente como uma plataforma de mensagens, ele introduziu rapidamente a videoconferência e mais tarde o modo “espião (de perguntas)", que permite aos usuários fazer uma pergunta a dois outros estranhos e “espiar” em sua conversa. O Omegle também introduziu o “bate-papo de estudante universitário” para estudantes com e-mails .edu para conversar com seus colegas através do site.