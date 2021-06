Como funciona uma VPN segura com o Locast

Se você não estiver satisfeito com a ExpressVPN por qualquer motivo, entre em contato com o suporte dentro de 30 dias e receba um reembolso total.

A ExpressVPN permite que você ignore as limitações do provedor e diga adeus ao buffering.

A ExpressVPN vem com uma conta do Locast?

O Locast está atualmente disponível para 28 mercados nos Estados Unidos, e a organização planeja acrescentar mais. Para otimizar a transmissão com a ExpressVPN, conecte-se à localização apropriada do servidor americano mais próximo de sua localização física.

Em todos os mercados cobertos pelo Locast, você encontrará afiliadas das grandes redes nacionais ABC, CBS, NBC e Fox, um quarteto que tende a transmitir os maiores eventos do país. Para os fãs de esportes, isso significa os domingos da NFL , jogos da NBA e cobertura dos Jogos Olímpicos , assim como campeonatos como o Super Bowl, finais da NBA e World Series . Também inclui as maiores premiações: os Oscars , Grammys e Emmys .

Com a ExpressVPN, você pode assistir ao Locast com segurança em qualquer lugar, mesmo em um Wi-Fi público, e sempre livre de limites vindos de seu provedor.

Need help? Chat with us!