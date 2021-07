Używaj DuckDuckGo z VPN.

Korzystanie z VPN do bankowości internetowej jest nie tylko bezpieczne, ale również wysoce zalecane, ponieważ zapewnia transakcjom dodatkową warstwę bezpieczeństwa i szyfrowania. W związku z tym, że niektóre instytucje finansowe blokują użytkowników, którzy próbują uzyskać dostęp do konta z nieznanej lokalizacji, łączenie się z lokalizacją serwera w Twoim kraju przed zalogowaniem się do banku lub konta PayPal może oszczędzić Ci niedogodności związanych z blokadą.

Tak! Sieci VPN są nie tylko legalne, ale również bywają konsekwentnie używane przez osoby fizyczne oraz firmy na całym świecie. Służą do ochrony prywatnych informacji i aktywności online – zwłaszcza w krajach o bardzo restrykcyjnych rządach. Nawet tam, gdzie VPN jest postrzegany jako narzędzie niepożądane, wiele rządów sekretnie popiera ich stosowanie przez urzędników, naukowców lub przedsiębiorców jako niezbędny środek do utrzymania pozycji na doskonale skomunikowanym rynku. Blokowanie wszystkich sieci VPN w żadnym kraju nie byłoby praktycznym rozwiązaniem.

Nie oznacza to jednak, że strona internetowa, którą odwiedzasz, zrobi to samo. DuckDuckGo będzie chronić Twój adres IP oraz inne dane, ale do pewnego stopnia. Aby zapewnić sobie bezpieczniejsze korzystanie z Internetu, użyj VPN i zamaskuj swój adres IP.

Zgodnie z ich polityką prywatności: Twoja przeglądarka internetowa automatycznie wyśle informacje o Twoim komputerze do DuckDuckGo. Ale w przeciwieństwie do innych wyszukiwarek, DuckDuckGo nie będzie rejestrować tych informacji.

Często polecamy DuckDuckGo jako naszą ulubioną wyszukiwarkę, ponieważ nie przechowuje ona adresów IP ani żadnych innych informacji na Twój temat. Z punktu widzenia unikania gromadzenia danych jest to jeden z najbezpieczniejszych wyborów. Jednak nie chroni Twojej prywatności podczas przeglądania reszty Internetu, za to VPN już tak.

ExpressVPN chroni Cię przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym przed podsłuchiwaniem typu “packet sniffing”, nieuczciwymi sieciami Wi-Fi oraz atakami typu “man in the middle”. Dzięki najlepszemu w swojej klasie szyfrowaniu ExpressVPN pomaga zapobiegać przechwytywaniu ruchu internetowego przez osoby trzecie, zapewniając Ci jednocześnie szczelność połączeń.

Need help? Chat with us!