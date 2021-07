Haga búsquedas en DuckDuckGo con una VPN

¡Sí! No solamente son legales, sino que también son muy utilizadas tanto por individuos como por empresas de todo el mundo para proteger su información privada y su actividad en línea, incluso en países con gobiernos altamente restrictivos.. Incluso en los casos en que se desincentiva el uso de las VPN, muchos gobiernos respaldan tácitamente su uso por parte de oficiales, académicos o líderes empresariales como una medida necesaria para mantener la competitividad en un mundo interconectado. A ningún país le resulta práctico prohibir todas las VPN. Dicho lo anterior, las actividades en línea ilegales siguen siendo ilegales sin importar si se usa una VPN o no. Más información acerca de por qué una VPN es más segura y fiable que los servidores proxy gratuitos.

Tal como se indica en su política de privacidad: su navegador web enviará automáticamente información acerca de su computadora a DuckDuckGo. Pero, a diferencia de otros motores de búsqueda, DuckDuckGo no lleva registros de esa información. Sin embargo, esto no implica que la página que termine visitando haga los mismo. DuckDuckGo protege su dirección IP y otros datos de identificación hasta cierto punto. Para salvar la brecha y lograr una experiencia en línea más segura, use una VPN para enmascarar su dirección IP.

Frecuentemente recomendamos DuckDuckGo como nuestro motor de búsqueda favorito, porque no almacenan direcciones IP u otra información acerca de usted. Desde el punto de vista de evitar la recolección de datos, es una de las opciones más seguras. Sin embargo, no protege su privacidad cuando usted navega por internet, a diferencia de una VPN, que sí lo hace.

Need help? Chat with us!