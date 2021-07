Tee hakuja DuckDuckGo:lla VPN:ää käyttäen.

On erittäin suositeltavaa jättää ExpressVPN päälle aina, kun laitteesi on yhteydessä internettiin - myös silloin kun sitä ei aktiivisesti käytetä. Kun ExpressVPN on käynnissä taustalla, voit luottaa siihen että yksityisyyttäsi suojataan jatkuvasti.

Laiton verkkotoiminta tietysti on laitonta, käytit VPN:ää tai et.

Me suosittelemme DuckDuckGo:ta usein suosikkiselaimenamme, sillä se ei säilytä IP-osoitteita tai muita tietoja käyttäjistä. Tiedon keräyksen näkökulmasta se on yksi turvallisimmista vaihtoehdoista. Se ei kuitenkaan suojaa yksityisyyttä kun liikut muualla internetissä toisin kuin VPN.

ExpressVPN:n ydintavoite on mahdollistaa asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen verkossa. Emme säilytä toiminta- tai yksityisyyslokeja , ja tämä käytäntömme on riippumattomien tahojen auditoima.

ExpressVPN korvaa IP-osoitteesi yhdellä lukuisten käyttäjien jakamalla osoitteella, joten verkkosivustojen ja sovellusten on vaikea seurata sinua. Jos yksityisyys on sinulle tärkeää, VPN on tärkeä väline aina kun käytät internettiä.

