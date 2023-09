Aproveite nossa garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso: Se você não estiver satisfeito em jogar Valorant online com a ExpressVPN, basta entrar em contato com o suporte em até 30 dias e obter um reembolso total.

Não importa onde você esteja no mundo, simplesmente altere a sua região e jogue com seus amigos.

Supere as limitações do provedor

Os jogadores na RoR da Coreia do Sul não podem transferir para a RoR do Japão .

Sim! Você pode transferir sua conta da Riot Games para outras regiões. O processo custa 2.600 radianite points (cerca de US$ 20) e você só pode transferir para regiões específicas com base na sua região de origem.

Um “fragmento”, ou região, determina com quem você pode jogar e quais servidores são disponibilizados para você. Dito isso, é importante ter em mente que você só pode jogar contra amigos no mesmo fragmento. Além disso, depois de transferir sua conta para outra RoR, você não poderá transferi-la novamente por 90 dias .

Cada Riot Account é globalmente única e está vinculada a uma região específica do Valorant, o que significa que estão limitadas a servidores com base no local onde a conta foi criada. Isso significa, por exemplo, que se sua conta foi criada nos EUA , você só poderá jogar em servidores dos EUA.

Depois de concluir a inscrição, jogue Valorant com segurança com sua nova conta da Riot Games!

Acesse o site da Riot Games e crie uma nova conta para jogar Valorant. Lembre-se de selecionar a região correta no menu suspenso da página de inscrição, pois você precisará pagar por quaisquer alterações no futuro.

