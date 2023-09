Sie können Ihr Gerät nicht finden? Stöbern Sie in diesen Tutorials für manuelle Konfigurationen und Setups und entdecken Sie eine große Auswahl an anderen Geräten und Plattformen.

Spieler in der südkoreanischen Region können nicht in die japanische Region wechseln.

Spieler in der südkoreanischen Region können nicht in die japanische Region wechseln.

Um mit Freunden aus anderen Regionen zu spielen, müssen Sie ein neues Riot-Games-Konto speziell für diese Region erstellen. Wenn Sie Valorant also mit Ihrem Hauptkonto in einer anderen Region spielen möchten, müssen Sie dieses Konto übertragen.

Jedes Riot-Games-Konto ist weltweit einzigartig und mit einer bestimmten Valorant-Region verknüpft, d. h. sie sind auf Server beschränkt, die auf dem Standort basieren, an dem das Konto erstellt wurde. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie, wenn Ihr Konto in den USA erstellt wurde, nur auf US-Servern spielen können.

Öffnen Sie die ExpressVPN-App und verbinden Sie sich mit einem von Tausenden von schnellen und sicheren VPN-Servern in 94 Ländern. Valorant ist in den meisten Ländern der Welt verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Server zu verbinden, der Ihrem Standort am nächsten liegt.

Valorant in einer anderen Region spielen Wie Sie Valorant in einer anderen Region spielen

Need help? Chat with us!