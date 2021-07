Zdobądź najlepszy VPN dla usługi gamingowej Amazon Luna

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki użytkowania Amazon Luna, aby uzyskać więcej informacji.

Korzystając z ExpressVPN do gier online, możesz zamaskować swój prawdziwy adres IP . To może Ci pomóc w obejściu nieuczciwej przewagi podczas ataku DDoS (ang. distributed denial of service), którego celem jest tworzenie opóźnień i zakłóceń w grach online.

Możesz obniżyć opóźnienie i ogólne lagowanie, skracając trasy połączeń między Tobą a serwerami gier. W takim przypadku pakiety danych są w stanie szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerami gier, zauważalnie redukując opóźnienia między tym, co robisz, a tym, co dzieje się w grze, co działa na Twoją korzyść. Aby zapewnić sobie pełną płynność, zalecamy połączyć się z serwerem VPN znajdującym się najbliżej serwera gry.

Jeśli Twój dostawca usług internetowych ma w zwyczaju „dławić” grę online , korzystanie z VPN do grania w gry na Amazon Luna może w rzeczywistości przyspieszyć Twoje połączenie. Co więcej, VPN pozwala Ci również zmniejszyć ping (więcej informacji poniżej).

Minimalna zalecana prędkość Internetu do streamowania gier na Lunie to 10 Mb/s. Usługi VPN zapewniają dodatkową warstwę szyfrowania Twojemu połączeniu online, co może potencjalnie spowolnić prędkość Internetu. Z drugiej strony, ExpressVPN posiada ultraszybką, stale optymalizowaną sieć, zatem prawdopodobnie nie zauważysz dużej różnicy.

Amazon nawiązał współpracę z deweloperem Ubisoft, aby wprowadzić ekskluzywny kanał Ubisoft+ do usługi Luna. Ubisoft+ będzie oferował wybrane edycje premium swoich tytułów oraz dostęp do nowych gier w dniu ich premiery. Ten kanał zapewnia nieograniczoną liczbę godzin grania, streaming do 1080p full HD/60 fps (wkrótce 4K) oraz możliwość streamowania na jednym urządzeniu.

Domyślny kanał Luna+ można subskrybować w cenie 5,99 USD miesięcznie i obejmuje on około 100 gier. Luna+ oferuje nieograniczoną liczbę godzin grania, streaming do 1080p full HD/60 fps (wkrótce 4K) oraz możliwość streamowania na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Luna to usługa cloud gamingu od Amazon. Oferuje obszerną bibliotekę gier, w które można grać za pomocą różnych urządzeniach oraz aplikacji internetowych – wszędzie tam, gdzie jest dostępny szybki Internet. W gry na Lunie można grać z wykorzystaniem kontrolera Xbox One, kontrolera DualShock 4, uniwersalnego kontrolera do gier Razer Kishi lub dedykowanego kontrolera Amazon Luna.

Co to Amazon Luna?

