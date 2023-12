IoT หรือ Internet of Things หมายถึง อาณาจักรของวัตถุในชีวิตประจำวันที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและควบคุมจากระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ อุปกรณ์สมาร์ทโฮมอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้และสามารถครอบคลุมตั้งแต่ตู้เย็นและกาต้มน้ำ ไปจนถึงกล้องรักษาความปลอดภัยและที่ล็อคประตู ตัวอย่างของอุปกรณ์ IoT ยอดนิยม: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring doorbell camera, Nest Protect smoke alarm, Philips Hue smart lights

