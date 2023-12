Czym są urządzenia z kategorii „Internet rzeczy”?

IoT lub Internet rzeczy odnosi się do dziedziny przedmiotów codziennego użytku, które można podłączyć do Internetu i kontrolować zdalnie za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Urządzenia inteligentnego domu należą do tej kategorii i mogą obejmować lodówki, czajniki, kamery bezpieczeństwa, zamki do drzwi i wiele innych elementów wyposażenia. Oto przykłady popularnych urządzeń IoT: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, dzwonek do drzwi z kamerą Ring, czujnik dymu Nest Protect, inteligentne oświetlenie Philips Hue.