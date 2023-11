사물인터넷(Internet of Things, IoT)은 인터넷에 연결해 모바일이나 태블릿을 통해 원격으로 제어할 수 있는 일상 사물의 영역을 의미합니다. 냉장고, 주전자, 보안 카메라, 도어락 등의 다양한 스마트홈 기기가 IoT에 해당합니다. 인기 IoT 기기의 예시로는 Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring 도어벨 카메라, Nest Protect 연기 감지기, Philips Hue 스마트 전등이 있습니다.

Need help? Chat with us!