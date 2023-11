IoT, eller Internet of Things, är en term som innefattar alla vardagliga ting som kan anslutas till internet och fjärrstyras via din mobiltelefon eller surfplatta. Smart home-enheter ingår i den här kategorin, och kan omfatta allt från kylskåp och vattenkokare till övervakningskameror och dörrlås. Några exempel på populära IoT-enheter är Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring-dörrkamera, Nest Protect-brandvarnare och Philips Hue-smartbelysning.

