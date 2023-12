IoT, eli Internet of Things (esineiden internet), viittaa arkipäivän esineisiin, jotka voidaan yhdistää internettiin ja joita voidaan hallita etänä puhelimen tai tabletin kautta. Älylaitteet luetaan tähän kategoriaan, ja niihin kuuluu niin jääkaappeja, vedenkeittimiä, turvakameroita kuin lukkojakin. Esimerkkejä suosituista IoT-laitteista: Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring-ovikellokamera, Nest Protect -palohälytin, Philips Hue -älyvalot.

