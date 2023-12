L'utilisation d'un VPN sur votre Kindle Fire garantira la sécurité de toutes vos activités et de tous vos contenus dans la tablette. En vous connectant à l'une de nos localisations de serveurs VPN dans 105 pays, vous pouvez remplacer l'adresse IP de votre appareil par un autre, protéger vos données sur les réseaux Wi-Fi non sécurisés et accéder aux sites et services censurés.