Cómo llevar ExpressVPN a su televisor de pantalla grande

Por último, para los usuarios más técnicos que no tienen problema en comprar equipos adicionales y en asumir algunas limitaciones, también se puede usar una computadora PC o Mac como “router virtual” o “punto de red”. Todos los dispositivos que se conecten a esta disfrutarán de los beneficios de la VPN, compartidos mediante esa conexión. Hay algunas desventajas, pero si usted está decidido a obtener todos los beneficios de una VPN en un dispositivo que no permita instalar una, o que no siempre ofrezca la totalidad de las funcionalidades con MediaStreamer, entonces un “router virtual” puede ser la solución.