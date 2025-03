Denne vejledning forklarer hvad HTML5-geoplacering er, og hvordan du kan skjule din geoplacering på de fleste sider med ExpressVPN’s browserudvidelse.

Hvad er HTML5-geoplacering?

HTML5-geoplacerings-API’en identificerer din aktuelle placering. Den bruger metoder som GPS, wi-fi og triangulering via mobilmaster til at bestemme din enheds placering. Det kan gå ud over din databeeskyttelse og sikkerhed.

Skjul din geoplacering med ExpressVPN’s browserudvidelse

For at forhindre websteder i at kende din IP-adresse og placering kan du afvise eventuelle placeringsforespørgsler, der dukker op.

Visse websteder kan dog blokere indhold, hvis du ikke deler din placering.

I stedet kan du bruge ExpressVPN’s browserudvidelse til at skjule din placering, så webstederne ikke kan se din IP-adresse og placering. På den måde kan du få adgang til indhold, der kun er tilgængeligt i bestemte lande. Bemærk: Du kan skjule din HTML5-geoplacering på de fleste sider, men det fungerer muligvis ikke på alle.

ExpressVPN’s browserudvidelse fås til Chrome, Firefox, Edge, Brave og Vivaldi. Se, hvordan du downloader og bruger ExpressVPN’s browserudvidelse, for at få mere at vide.

Bemærk: ExpressVPN’s browserudvidelse er ikke tilgængelige til mobile enheder.

Websteder indlæses ikke korrekt uden HTML5-geoplacering

Hvis den hjemmeside, du besøger, ikke indlæser indholdet korrekt, kan du prøve at slå funktionen, der skjuler din placering, fra i ExpressVPN’s browserudvidelse:

Åbn browserudvidelsen, og vælg hovedmenuen (≡). Vælg Databeskyttelse og sikkerhed. Slå Skjul din placering fra.

Vigtigt: Når du har deaktiveret funktionen, der skjuler din placering, kan websteder, der bruger HTML5-geoplacering, se din placering, selv når du er forbundet til VPN.

