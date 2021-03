Download ExpressVPN, den bedste mobil VPN

Vi bruger i stigende grad på vores mobiltelefoner til hverdagsopgaver som at sende en besked til venner og familie, se videoer og lytte til musik, gå på sociale medier, spille spil, tjekke bankkontoen, tage billeder og navigere med kort. Masser af dine personlige og følsomme data kan logges af din internetudbyder, overvåges af spioner og endda sælges - medmindre du har fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger på plads. ExpressVPN beskytter dine data med kun et klik.



Hvis du rejser til udlandet med din telefon, kan en VPN hjælpe dig med at omgå lokal censur ved at få dig til at se ud til at være i et andet land, så du kan fjerne blokering af dine yndlingswebtjenester og apps. Og hvis du vil streame et show eller en film, der ikke er tilgængelig i dit land, kan en VPN også hjælpe dig med det.