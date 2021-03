Omegle mit einem VPN überall entsperren

Warum ist Omegle gesperrt?

Es gibt einige Möglichkeiten, warum Sie bei Omegle gesperrt sein könnten. Vielleicht leben Sie in einem Land oder gehen auf eine Schule, das beziehungsweise die die Webseite blockiert. Außerdem kann es sein, dass jemand unter Ihrer IP-Adresse — beispielsweise ein Mitbewohner, ein Verwandter oder einfach ein anderer Gast in einem Café (bewusst oder unbewusst) — gegen die Regeln von Omegle verstoßen hat und vorübergehend vom Dienst gesperrt wurde. Weil man sich als Nutzer von Omegle nicht in einen Account einloggen muss, werden die Nutzer anhand ihrer IP-Adressen erkannt und verfolgt — tatsächlich ist es also Ihre IP-Adresse, die gesperrt wurde.