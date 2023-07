Ja, Sie können auswählen, auf welche Geräte Sie eine oder mehrere dieser Funktionen anwenden möchten. In der Aircove-Benutzeroberfläche können Sie Ihre Geräte in Gruppen einteilen und die Funktionseinstellungen für jede Gruppe auswählen.

Die gesamte Palette an erweiterten Schutzfunktionen ist nur mit Aircove verfügbar. Der Threat Manager ist in den ExpressVPN-Apps für iOS, Mac und Linux verfügbar.

