    PC için en iyi VPN olan ExpressVPN'i indirin

    Windows 10, 8 ve 7 için VPN

    • Sezgisel, kullanıcı dostu uygulama
    • Tek tık ile internete engeli kaldırın
    • Gizli ve güvenli bir şekilde gezinin
    • Stressiz 30 günlük para iade garantisi
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    Windows için risksiz VPN ile internetinizin kontrolünü geri alın.


    VPN uygulama arayüzü (PC): Windows için ExpressVPN.
    ExpressVPN logosuna sahip dizüstü ve masaüstü bilgisayar.

    Windows için ExpressVPN uygulamasının kurulumu

    1. Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
    2. Windows için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin
    3. 160 sunucu konumundan birine bağlanın
    4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

    Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

    3 kolay adımda Windows için ExpressVPN'e bağlanın!

    1. Adım

    ExpressVPN uygulama arayüzü (PC): VPN bağlantısı kesildi ekranı.

    VPN'i kullanmak için Aç butonuna tıklayın. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna tıklayın.

    2. Adım

    ExpressVPN uygulama arayüzü (PC): VPN sunucu seçimi ekranı.

    Tavsiye Edilen veya Tüm Konumlar sekmelerinden bir VPN sunucu konumu seçin.

    3. Adım

    ExpressVPN uygulama arayüzü (PC): VPN bağlı ekran.

    Bağlandıktan sonra, güvenli ve gizli bir şekilde gezinebilecek, video izleyebilecek ve indirebileceksiniz.

    Video: Windows üzerinde ExpressVPN'in kurulumu

    Windows VPN: Bir laptop arkasında oturan mutlu kız.

    Tüm Windows cihazları için VPN indirin

    ExpressVPN tüm Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışır.

    Şu cihazlardan bağlanın:

    • Huawei MateBook
    • Lenovo Yoga, Thinkpad, Ideapad
    • HP Spectre, Envy, Omen, EliteBook
    • Dell Inspiron, XPS, Latitude
    • Asus ZenBook, ROG, VivoBook
    • Samsung Notebook, Odyssey
    • Acer Switch, TravelMate, Swift, Spin
    • Microsoft Surface Pro, Surface Book, Surface Studio, Surface Laptop

    Şunlar ile uyumludur:

    • Windows 10
    • Windows 8
    • Windows 7

    Bir Mac'iniz de mi var? Mac için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın. Android telefon mu kullanıyorsunuz? Telefonunuza sınıfında en iyi güvenliği sağlamak için Android için VPN kurun.


    ExpressVPN Edinin

    Windows için ExpressVPN'in temel özellikleri

    Daha fazla VPN konumu

    Windows bilgisayarınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.

    Hız için optimize edildi

    Sunucularımız mümkün olan en yüksek hızları sağlamaktadır. Top10 VPN'in ExpressVPN için hız değerlendirmesini okuyun.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Gelişmiş sızıntı koruması

    Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

    Ayrık tünelleme

    ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda VPN'i hangi uygulamaların kullandığını seçin ve hangilerinin kullanmadığını seçin.

    Türkçe arayüz

    Windows için ExpressVPN'i Türkçe veya diğer 12 dilden biri ile deneyin.

    Network Lock kill switch

    VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

    Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

    Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

    ExpressVPN Edinin
    En iyi VPN kurdelesine sahip masaüstü bilgisayar.

    Müşteriler Windows için ExpressVPN uygulamasını çok seviyor

    Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
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    ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlıca ve dostça cevaplandı. Çok seviyorum!
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    ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Bunu Windows 7'ye kurmak oldukça basit.
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    Çocuklarım ile Asya'dayken ExpressVPN'den aşırı memnun kaldığımı belirtmek isterim. Onlara evde eğitim sağlıyorduk ve gerekli web sitelerine Asya'dan hızlıca ulaşabilmemiz önemliydi. Aynı zamanda Facebook üzerinden arkadaşlarım ve ailemle de haberleşebiliyordum.
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    Harika Trustpilot ratings 5star 4400 değerlendirmede 5 üzerinden 4,7
    puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:     Trustpilot logo

    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Anında kurun

    Windows için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve bilgisayarınızın IP adresini gizleyin.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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    Windows için risksiz VPN istemcisini deneyin

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. Windows için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!


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