Windows için ExpressVPN uygulamasının kurulumu
- Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
- Windows için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin
- 160 sunucu konumundan birine bağlanın
- İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa, ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
3 kolay adımda Windows için ExpressVPN'e bağlanın!
1. Adım
VPN'i kullanmak için Aç butonuna tıklayın. Farklı bir yere bağlanmak için konum çubuğuna tıklayın.
2. Adım
Tavsiye Edilen veya Tüm Konumlar sekmelerinden bir VPN sunucu konumu seçin.
3. Adım
Bağlandıktan sonra, güvenli ve gizli bir şekilde gezinebilecek, video izleyebilecek ve indirebileceksiniz.
Video: Windows üzerinde ExpressVPN'in kurulumu
Tüm Windows cihazları için VPN indirin
ExpressVPN tüm Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalışır.
Şu cihazlardan bağlanın:
- Huawei MateBook
- Lenovo Yoga, Thinkpad, Ideapad
- HP Spectre, Envy, Omen, EliteBook
- Dell Inspiron, XPS, Latitude
- Asus ZenBook, ROG, VivoBook
- Samsung Notebook, Odyssey
- Acer Switch, TravelMate, Swift, Spin
- Microsoft Surface Pro, Surface Book, Surface Studio, Surface Laptop
Şunlar ile uyumludur:
- Windows 10
- Windows 8
- Windows 7
Bir Mac'iniz de mi var? Mac için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın. Android telefon mu kullanıyorsunuz? Telefonunuza sınıfında en iyi güvenliği sağlamak için Android için VPN kurun.
ExpressVPN Edinin
Windows için ExpressVPN'in temel özellikleri
Daha fazla VPN konumu
Windows bilgisayarınızı 94 ülkede 160 sunucu ağına bağlayın.
Hız için optimize edildi
Sunucularımız mümkün olan en yüksek hızları sağlamaktadır. Top10 VPN'in ExpressVPN için hız değerlendirmesini okuyun.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.
Gelişmiş sızıntı koruması
Güçlü ve etkisi kanıtlanmış sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu, gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.
Ayrık tünelleme
ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda VPN'i hangi uygulamaların kullandığını seçin ve hangilerinin kullanmadığını seçin.
Türkçe arayüz
Windows için ExpressVPN'i Türkçe veya diğer 12 dilden biri ile deneyin.
Network Lock kill switch
VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa, verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.
Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar
Aç Butonunun hemen altında, en çok kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.
Müşteriler Windows için ExpressVPN uygulamasını çok seviyor
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Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
Windows için ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve bilgisayarınızın IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.