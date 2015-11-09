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Wi-Fi Yönlendirici için VPN

Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması ile ağınızdaki her cihazı koruyun

  • Bir ev VPN'i oluşturun
  • Zaman kazanın
  • Daha fazla cihazı koruyun
  • VPN bağlantınızı paylaşın
ExpressVPN Edinin Neden VPN Destekli Bir Yönlendirici Kullanmalı

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Evdeki her cihazı korumak için VPN etkinleştirilmiş bir Wi-Fi yönlendiricisinin nasıl kurulduğunu gösteren bir evin enine kesiti

Neden bir ev VPN'i oluşturmalı?

Wi-Fi ağınızın tamamını kolaylıkla koruyun

  • Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması Wi-Fi ağınızdaki tüm cihazları korur
  • Uygulamayı uyumlu bir yönlendiriciye yükleyin veya önceden ExpressVPN ile yapılandırılmış bir yönlendirici satın alın
  • Tek bir VPN yönlendirici kullanmanız durumunda her cihaza ayrı bir VPN uygulaması yüklemeniz gerekmez

3 kolay adımda VPN yönlendirici ile evinizdeki Wi-Fi ağı nasıl korunur

1. Adım

Laptop screen showing ExpressVPN download

Süper hızlı ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

A group of many VPN routers

Ev için önerilen Wi-Fi yönlendiricileri arasından VPN uyumlu bir yönlendirici seçin ve satın alın.

3. Adım

Arrow showing ExpressVPN being installed on a Wi-Fi router

Yukarıdan modelinizi seçin ve yönlendiricinizi kurmak için talimatları görüntüleyin.

VPN yönlendirici edinmek için 5 neden

Gülümseyen bir kadını çevreleyen cihazlar
1. NEDEN

Her şeyi koruyun

Bazı akıllı TV'ler ve video izleme cihazları veya Xbox ve PlayStation dahil olmak üzere oyun konsolları gibi Wi-Fi bağlantısına sahip olmasına rağmen normalde VPN yazılımı çalışmayan cihazlarda bile VPN kullanın. Wi-Fi bağlantısı olan cihazların tümü korunur.

Bir elektrik prizine bağlanmış ExpressVPN Wi-Fi yönlendiricisi
2. NEDEN

En iyi güvenlik

VPN'lerin en iyi şekilde çalışmaları için her zaman açık olmaları gerekir. ExpressVPN yönlendirici kullandığınızda bağlanmayı hatırlamanız gerekmez. Doğrudan kaynaktan olacak şekilde her cihaz korunur ve Network Lock kill switch kesintisiz koruma sağlar.

Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması: uygulama arayüzü
3. NEDEN

Kullanımı kolay arayüz

VPN sunucu konumu seçmek ve buna bağlanmak çok kolay. Kafa karıştırıcı menülere ve ayarlara veda edin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN dışında kalmasını mı istiyorsunuz? Çok basit. Ayrık tünelleme size tam kontrol sağlar.

VPN router surrounded by many other Wi-Fi-enabled devices
4. NEDEN

Daha fazla cihaz kullanın

Tüm cihazlarınıza farklı uygulamalar yüklemenize gerek yok. Yönlendiriciniz içindeki VPN her yeni cihazı otomatik olarak korur. Bir Wi-Fi ağına bağlanmak kadar kolay. Ek adım yok!

Sansürü yenin: Kırmızı daire içinde beyaz yumruk
5. NEDEN

Sansürü yenin

Diğer VPN yönlendirici çözümleri ile karşılaştırıldığında, ExpressVPN'in yeni jenerasyon VPN teknolojisi bağlantı başarı oranlarını dörde katlar, ve sansürü tüm cihazlarınızda yenmenizi sağlar.

ExpressVPN Edinin

Evinizdeki Wi-Fi ağları için önerilen VPN yönlendiriciler

En güçlü

Linksys WRT3200ACM

Özellikleri görüntüleyin Linksys WRT3200ACM Yönlendirici
8+ cihaz bağlanabilir
Geniş evler için uygundur
ExpressVPN yönlendirici uygulaması yüklenebilir
Hemen 230$'a satın alın
veya 200$'a bunu
ExpressVPN'le önceden yapılandırmış bir şekilde edinin
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En iyi değer

Netgear R6700v3

Özellikleri görüntüleyin Netgear R6700v3 Yönlendirici
4-7 cihaz bağlanabilir
Çoğu ev için uygundur
ExpressVPN yönlendirici uygulaması yüklenebilir
Hemen 105$'a satın alın
veya 130$'a bunu
ExpressVPN'le önceden yapılandırmış bir şekilde edinin
Standart

Netgear R7000

Özellikleri görüntüleyin Netgear R7000 Yönlendirici
4-7 cihaz bağlanabilir
Çoğu ev için uygundur
ExpressVPN yönlendirici uygulaması yüklenebilir
Hemen 155$'a satın alın
veya 170$'a bunu
ExpressVPN'le önceden yapılandırmış bir şekilde edinin
Not: Burada USD bazında gösterilen fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Desteklenen tüm yönlendiriciler için VPN kurulum kılavuzları

ExpressVPN uygulaması

Güvenli & kullanımı kolay

Manuel kurulan VPN

Daha az güvenli & kullanımı zor

VPN yönlendirici kurulumu için birinci sınıf destek

ExpressVPN evde VPN yönlendirici kurma işini kolaylaştırır. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ister gece ister gündüz, dilediğiniz zaman ExpressVPN Destek ile iletişime geçin ve dakikalar içinde tekrar çevrimiçi olun.

ExpressVPN Edinin
Konuşma balonu olan ExpressVPN Destek temsilcisi
VPN yönlendirici tutan mutlu adam

Müşterilerin yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması hakkında ne söylediklerine göz atın

Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
Caro
ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlıca ve dostça cevaplandı. Çok seviyorum!
Jeremy
ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Bunu yüklemek oldukça basit.
SB
Çocuklarım ile Asya'dayken ExpressVPN'den aşırı memnun kaldığımı belirtmek isterim. Onlara evde eğitim sağlıyorduk ve gerekli web sitelerine Asya'dan hızlıca ulaşabilmemiz önemliydi. Aynı zamanda Facebook üzerinden arkadaşlarım ve ailemle de haberleşebiliyordum. Şimdi, ABD'ye geri döndük ve artık VPN'e ihtiyacımız yok. Ama arkadaşlarıma ExpressVPN'i kesinlikle önereceğim ve Asya'ya geri döndüğümde buna tekrar abone olacağım!
Joan
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Harika Trustpilot ratings 5star 4678 değerlendirmede 5 üzerinden 4,7
puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site: Trustpilot logo

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

Uyumlu yönlendiricinize ExpressVPN uygulamasını hızlıca kurmanıza yardımcı olacak ayrıntılı yönergeler sunuyoruz.

Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.

Web gezintinizi anonimleştirin

Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve bilgisayarınızın IP adresini gizleyin.

Video izleyin ve müzik dinleyin

Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

Canlı sohbet desteği

Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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