1. NEDEN

Her şeyi koruyun

Bazı akıllı TV'ler ve video izleme cihazları veya Xbox ve PlayStation dahil olmak üzere oyun konsolları gibi Wi-Fi bağlantısına sahip olmasına rağmen normalde VPN yazılımı çalışmayan cihazlarda bile VPN kullanın. Wi-Fi bağlantısı olan cihazların tümü korunur.