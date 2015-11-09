Neden bir ev VPN'i oluşturmalı?
Wi-Fi ağınızın tamamını kolaylıkla koruyun
- Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması Wi-Fi ağınızdaki tüm cihazları korur
- Uygulamayı uyumlu bir yönlendiriciye yükleyin veya önceden ExpressVPN ile yapılandırılmış bir yönlendirici satın alın
- Tek bir VPN yönlendirici kullanmanız durumunda her cihaza ayrı bir VPN uygulaması yüklemeniz gerekmez
3 kolay adımda VPN yönlendirici ile evinizdeki Wi-Fi ağı nasıl korunur
1. Adım
Süper hızlı ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
Ev için önerilen Wi-Fi yönlendiricileri arasından VPN uyumlu bir yönlendirici seçin ve satın alın.
3. Adım
Yukarıdan modelinizi seçin ve yönlendiricinizi kurmak için talimatları görüntüleyin.
VPN yönlendirici edinmek için 5 neden
Her şeyi koruyun
Bazı akıllı TV'ler ve video izleme cihazları veya Xbox ve PlayStation dahil olmak üzere oyun konsolları gibi Wi-Fi bağlantısına sahip olmasına rağmen normalde VPN yazılımı çalışmayan cihazlarda bile VPN kullanın. Wi-Fi bağlantısı olan cihazların tümü korunur.
En iyi güvenlik
VPN'lerin en iyi şekilde çalışmaları için her zaman açık olmaları gerekir. ExpressVPN yönlendirici kullandığınızda bağlanmayı hatırlamanız gerekmez. Doğrudan kaynaktan olacak şekilde her cihaz korunur ve Network Lock kill switch kesintisiz koruma sağlar.
Kullanımı kolay arayüz
VPN sunucu konumu seçmek ve buna bağlanmak çok kolay. Kafa karıştırıcı menülere ve ayarlara veda edin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN dışında kalmasını mı istiyorsunuz? Çok basit. Ayrık tünelleme size tam kontrol sağlar.
Daha fazla cihaz kullanın
Tüm cihazlarınıza farklı uygulamalar yüklemenize gerek yok. Yönlendiriciniz içindeki VPN her yeni cihazı otomatik olarak korur. Bir Wi-Fi ağına bağlanmak kadar kolay. Ek adım yok!
Sansürü yenin
Diğer VPN yönlendirici çözümleri ile karşılaştırıldığında, ExpressVPN'in yeni jenerasyon VPN teknolojisi bağlantı başarı oranlarını dörde katlar, ve sansürü tüm cihazlarınızda yenmenizi sağlar.
Evinizdeki Wi-Fi ağları için önerilen VPN yönlendiriciler
Linksys WRT3200ACMÖzellikleri görüntüleyin
Netgear R6700v3Özellikleri görüntüleyin
Netgear R7000Özellikleri görüntüleyin
Desteklenen tüm yönlendiriciler için VPN kurulum kılavuzları
ExpressVPN uygulaması
Güvenli & kullanımı kolay
VPN yönlendirici kurulumu için birinci sınıf destek
ExpressVPN evde VPN yönlendirici kurma işini kolaylaştırır. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ister gece ister gündüz, dilediğiniz zaman ExpressVPN Destek ile iletişime geçin ve dakikalar içinde tekrar çevrimiçi olun.ExpressVPN Edinin
Müşterilerin yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması hakkında ne söylediklerine göz atın
puan aldı. Değerlendirmelerin olduğu site:
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Anında kurun
Uyumlu yönlendiricinize ExpressVPN uygulamasını hızlıca kurmanıza yardımcı olacak ayrıntılı yönergeler sunuyoruz.
Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın
En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. Facebook, Instagram, YouTube ve daha birçok siteye engeli kaldırın.
Web gezintinizi anonimleştirin
Üstverilerin ve gezinme aktivitesinin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve bilgisayarınızın IP adresini gizleyin.
Video izleyin ve müzik dinleyin
Gizlilik, güvenlik ve aşırı hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.
Canlı sohbet desteği
Sorularınız var ise uygulama içinden günün her saati ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.